PAMI y medicamentos gratis: estos son los que tienen cobertura 100% para jubilados en junio 2026

El Programa de Medicamentos del PAMI forma parte de las opciones dentro de la obra social de los jubilados y pensionados. En junio de 2026, continúa vigente con tres niveles de cobertura farmacéutica: reintegros parciales, cobertura total para patologías específicas y un subsidio social destinado a quienes acrediten vulnerabilidad económica.

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, el afiliado debe presentar su credencial del PAMI y su DNI en la farmacia, luego de que su médico de cabecera envíe la receta electrónica. Si la persona no puede acercarse, un familiar o alguien de confianza puede hacerlo con la misma documentación.

Qué tratamientos cubre la obra social al 100%

La legislación vigente obliga al PAMI a garantizar la cobertura total de los siguientes tratamientos (sin cargo para el afiliado):

Diabetes

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

Hemofilia

VIH y Hepatitis B y C

Tratamientos para trasplantes

Trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Osteoartritis

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Descuentos para otras patologías

Además de la cobertura total para esos casos, el PAMI ofrece:

Descuentos del 50% al 80% para medicamentos de patologías crónicas y agudas (como hipertensión o EPOC).

40% de descuento para medicamentos de uso eventual, por ejemplo, un antibiótico para una infección puntual.

Subsidio social: cobertura del 100% para quienes no pueden pagar

La obra social dispone de un subsidio por razones sociales que cubre la totalidad del costo de los fármacos para afiliados que demuestren no tener recursos para afrontar el tratamiento de enfermedades crónicas o agudas.

Cómo solicitarlo

El trámite puede realizarse online (a través de la web de PAMI o la app Mi PAMI) o de manera presencial en una agencia. La documentación requerida varía según la cantidad de medicamentos:

Hasta 4 medicamentos : solicitud online con validación automática.

Hasta 6 medicamentos : la petición la evalúa la Unidad de Gestión Local (UGL).

Más de 6 medicamentos: requiere evaluación de la UGL y del Nivel Central debido a la polimedicación.

En todos los casos, un familiar o persona de confianza puede hacer el trámite y retirar los medicamentos presentando la documentación correspondiente.