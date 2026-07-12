Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 12 de Julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 25 minutos
¡Dale, metele pálpito! Hoy se define todo en el Quini 6: Tradicional + La Segunda, ¿vas por el doble premio?
¡Atención, jugadores!
Hoy domingo desde las 21:15 hs se viene una nueva edición del Quini 6. Y acá va el dato que muchos no saben: cuando cargás tus 6 números, juegan automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero si querés duplicar la emoción, por un pequeño costo extra esos mismos números entran también en La Segunda. ¡O sea, dos chances de embolsarte un pozo millonario independiente!
¿Cuál es tu estrategia? ¿Vas solo al Tradicional o le metés todo a la doble jugada? Dejanos tu pálpito en los comentarios. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¡Números que bailan! ¿Sabés cómo se eligen las bolillas del Quini 6?
¿Cómo se eligen los números?
Esta noche, a las 21:15 hs, el Quini 6 vuelve a poner en juego millones. Pero antes de que tengas tu boleta lista, te contamos el secreto: el sorteo usa un bolillero con 46 números (del 00 al 45). Se sacan 6 bolillas al azar, y si acertás todas, te llevás el pozo mayor de la modalidad que elijas: Tradicional, Segunda o Revancha.
¿Tenés algún número que siempre te acompaña? ¡Dejá tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos!
Hace 1 hora
¡Hoy toca, hoy sale! El Quini 6 con el Siempre Sale no falla: alguien se lleva la plata sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15 hs, arranca el Quini 6 con la modalidad Siempre Sale. Como su nombre lo indica, todas las semanas hay ganador. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tienen 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí! Contanos en los comentarios: ¿cuáles son los números que sentís que van a salir hoy? No te quedes afuera de esta previa millonaria.
Hace 1 hora
¡Atención, apostadores! El Quini 6 de hoy tiene un pozo millonario… pero la AFIP te saca un mordisco
¿Ya tenés tu pálpito para esta noche?
Este domingo, a las 21:15 hs, arranca el sorteo del Quini 6 con un pozo que hace agua la boca. Pero antes de que te imagines comprando un 0km, bajá un cambio: la AFIP se queda con casi el 30% del premio. Así que si ganás el pozo de, por ejemplo, 100 millones, en el bolsillo te entran unos 70 millones (que igual están bárbaros). No te olvides de dejar tu combinación en los comentarios, ¡a ver si el 12 de julio se convierte en tu día de suerte!
Hace 1 hora
¡La suerte gira en el bolillero! Así se eligen los números del Quini 6 esta noche
¿Cómo se eligen los números?
Esta noche, a las 21:15, el pozo millonario del Quini 6 se define con pura mecánica. El sorteo es simple: se meten 46 bolillas (del 00 al 45) en un bolillero y se extraen 6 al azar. Para llevarse el premio mayor de cualquier modalidad –Tradicional, Segunda o Revancha– tenés que acertar esas exactas seis. ¿Mágico? Un poco. ¿Emocionante? Mucho. Dejá tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe!