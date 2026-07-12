Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 12 de Julio

¡Atención, jugadores!

Hoy domingo desde las 21:15 hs se viene una nueva edición del Quini 6. Y acá va el dato que muchos no saben: cuando cargás tus 6 números, juegan automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero si querés duplicar la emoción, por un pequeño costo extra esos mismos números entran también en La Segunda. ¡O sea, dos chances de embolsarte un pozo millonario independiente!

¿Cuál es tu estrategia? ¿Vas solo al Tradicional o le metés todo a la doble jugada? Dejanos tu pálpito en los comentarios. ¡Que la suerte te acompañe!