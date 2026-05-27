PAMI entrega 5 productos gratis en junio 2026: quiénes acceden

Los colchones antiescaras son para quienes pasan muchas horas en cama.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante junio de 2026 mantiene la entrega gratuita de cinco productos esenciales para jubilados y pensionados. Colchones antiescaras, anteojos, pañales y más están disponibles con trámites digitales o presenciales. Te contamos cuáles son, quiénes pueden pedirlos y qué documentación necesitás.

Los 5 productos gratuitos que PAMI entrega en junio

El programa de beneficios de PAMI contempla elementos que apuntan directamente a mejorar la calidad de vida de los afiliados con problemas de movilidad o necesidades médicas específicas.

El primer producto es el colchón antiescaras, destinado a quienes permanecen muchas horas en cama o tienen inmovilidad prolongada. El objetivo es prevenir lesiones en la piel y mejorar el descanso diario. También se puede solicitar un inodoro portátil sin costo para personas con dificultades de movilidad dentro del hogar, una ayuda enorme para reducir riesgos de caídas.

El tercer beneficio es el trapecio para camas, un dispositivo de apoyo que ayuda a los pacientes a cambiar de posición o incorporarse sin asistencia permanente. Para quienes pasan mucho tiempo acostados, este elemento puede marcar la diferencia entre depender de alguien para cada movimiento o ganar algo de independencia.

Uno de los beneficios más usados es la cobertura del 100% para anteojos recetados, que incluye armazón y cristales sin costo adicional. Los afiliados pueden acceder hasta a dos pares por año en ópticas adheridas. Por último, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables entrega pañales gratuitos a domicilio todos los meses, con entregas de 30, 60 o 90 unidades según lo que indique la receta médica.

Qué documentación necesitás para hacer el trámite

Para acceder a la mayoría de estos beneficios, los afiliados deben presentar el DNI, la credencial de afiliación, la receta electrónica vigente y la Orden Médica Electrónica en los casos que corresponda. Sin esta documentación, el sistema no permite avanzar con la solicitud.

Cualquier mayor de 18 años puede recibir el pedido en tu casa.

PAMI aclaró que las entregas suelen realizarse dentro de los 30 días posteriores a la última provisión. Además, cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio declarado, así que no hace falta que el afiliado esté presente si alguien de la familia puede recibirlo por él.

Medicamentos gratis y descuentos que también siguen vigentes

Además de los productos de asistencia, PAMI mantiene su programa de medicamentos gratuitos para jubilados mayores de 60 años. La cobertura total alcanza tratamientos para diabetes, cáncer, VIH, hepatitis B y C, trasplantes, artritis reumatoidea, insuficiencia renal crónica, hemofilia y otras patologías complejas.

Podés acceder hasta a dos pares de anteojos gratis por año.

Para enfermedades crónicas, el organismo aplica descuentos que van del 50% al 80%, y para medicamentos de uso eventual el descuento es del 40%. Si bien no es la gratuidad total, sigue siendo un alivio importante para el bolsillo de los jubilados que mes a mes tienen que hacer malabares para pagar los remedios.

Cómo hacer el trámite desde Mi PAMI paso a paso

Los afiliados que prefieran la vía digital pueden hacer todo desde la plataforma oficial de Mi PAMI. El procedimiento es bastante sencillo: ingresás a la web, entrás en Trámites Web, seleccionás Medicamentos, elegís Medicamentos sin cargo por subsidio social y completás tus datos personales.

Después respondés el formulario con la información que te pide el sistema y enviás la solicitud. Si no te llevás bien con la tecnología, también podés hacer el trámite de forma presencial en tu agencia más cercana.