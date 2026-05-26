La policía de Malasia detiene a 51 hombres en redadas relacionadas con una "fiesta gay"

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de trabajadores colgando banderas de Malasia, en Kuala Lumpur, Malasia

​Las autoridades malasias detuvieron a 51 hombres el domingo en una serie de redadas relacionadas con lo que la ‌policía describió como una "fiesta gay" ‌en la que se consumieron drogas, celebrada en un hotel de Kuala Lumpur.

La homosexualidad está tipificada como delito en Malasia, país de mayoría musulmana, que cuenta con un sistema jurídico dual en el que las leyes islámicas para los musulmanes coexisten con las leyes civiles. La sodomía es un delito, mientras que las ​leyes de la ⁠sharía también prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo ‌y el travestismo.

La policía detuvo a los hombres —de entre ⁠21 y 52 años, entre los ⁠que se encontraban 28 extranjeros— en cuatro redadas distintas, dijo el director del departamento de investigaciones de narcóticos, Hussein Omar Khan, en ⁠un comunicado emitido a última hora del lunes.

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Las autoridades ​también incautaron drogas ilegales por valor de unos ‌103.070 ringgit (26.021 dólares), entre las que ‌se encontraban MDMA, pastillas y polvo de éxtasis, y ketamina, ⁠según indicó.

"Se descubrió que este grupo utilizaba habitaciones en hoteles de lujo para el entretenimiento y el consumo de drogas, y se cree que estaba involucrado en actividades inmorales", dijo, añadiendo ​que el ‌caso se estaba investigando en virtud de la Ley de Drogas Peligrosas.

Antes de las redadas, un hombre sospechoso de estar en la fiesta fue hallado inconsciente en el vestíbulo del hotel. Fue trasladado de urgencia al Hospital ⁠de Kuala Lumpur y declarado muerto a su llegada, dijo Hussein Omar. No proporcionó detalles sobre la causa de la muerte.

Los detenidos han sido puestos en prisión preventiva durante un periodo de entre tres y seis días mientras continúan las investigaciones, dijo, y añadió que treinta y seis de los hombres dieron positivo en las pruebas de ‌drogas.

Grupos de derechos humanos han advertido de que las personas LGBTQ+ en Malasia están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor y se enfrentan a una intolerancia creciente.

El año pasado, la policía de Kuala Lumpur dijo que revisaría los procedimientos después de que 171 ‌personas detenidas por sospecha de actividades homosexuales tras una redada fueran puestas en libertad sin cargos al no encontrarse pruebas para procesarlas el año ‌pasado.

Grupos de defensa ⁠de las personas LGBTQ+ habían acusado a la policía de retener ilegalmente a algunos de los detenidos ​durante casi dos días, incluso después de que un tribunal hubiera ordenado su puesta en libertad.

(1 dólar = 3,9610 ringgit)

Con información de Reuters