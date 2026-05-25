Antes de asistir al Tedeum por el 25 de mayo, el presidente Javier Milei publicó un polémico video hecho con Inteligencia Artificial donde se lo ve junto a Manuel Belgrano en la Casa Rosada. Será la primera vez desde el inicio de la gestión que la vicepresidenta Victoria Villarruel no irá al Tedeum. La decisión fue tomada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y refleja el quiebre definitivo en la relación entre ambos dirigentes. Villarruel mantiene una estrategia autónoma en el Senado, donde negocia directamente con sectores de la oposición, mientras que la Casa Rosada busca limitar su influencia política fuera de la Cámara Alta. Esta exclusión en una fecha institucional clave expone la crisis interna en el oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei publicó un polémico video de Inteligencia Artificial con Belgrano por el 25 de mayo
El Presidente publicó en sus redes sociales las imágenes del prócer yendo a acompañarlo a la Casa Rosada.
Hace 1 hora
Milei cerró por decreto dos históricos hoteles y sus trabajadores quedaron desempleados
Son casi 150 los trabajadores afectados, de los cuales una parte importante fueron despedidos, mientras que el resto quedaron a disposición sin saber qué será de su futuro.
Dos históricos hoteles cerraron sus puertas.
En el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, dos históricos hoteles cerraron sus puertas y despidieron a los trabajadores tras un decreto presidencial.
Hace 1 hora
El insólito mapa sin Tucumán ni las Malvinas que compartió Milei
El Presidente quiso defender la recuperación de la actividad económica, pero lo hizo con un insólito mapa nacional con todos los límites distorsionados.
Un insólito mapa falso de la República Argentina, en el que desaparece por completo Tucumán, no figuran las Islas Malvinas y se modificaban groseramente los límites de distintas provincias, fue compartido y celebrado varias veces este fin de semana por el presidente Javier Milei y por sus principales colaboradores del área económica.
Hace 1 hora
Milei publicó un polémico video de Belgrano por el 25 de mayo
Hace 1 hora
Guerra silenciosa en el Paraná: Milei resigna poder y Lamelas influye cada vez más
El hombre de Santiago Caputo en la licitación de la Hidrovia reveló en una reunión que DEME le ofreció acciones al fondo soberano de Trump para hacer pie en la vía fluvial más importante del continente. El examen de Jan De Nul en La Embajada. La interna Karina-Santiago devora a un presidente que pierde el control.
Fue el jueves pasado, en la sede de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), al lado de la terminal de Buquebus, en una reunión con todos los actores que inciden en la vía fluvial conocida como Hidrovía.
Hace 1 hora
A cuánto cotizan los dólares oficial y blue en el feriado
Qué pasa con la cotización de los dólares financieros tras la suba del viernes.
Hace 2 horas
Sin Villarruel y en tensión con la Iglesia: Milei llega a su tercer Tedeum
El Presidente participa este lunes del tradicional Tedeum en la Catedral en medio de internas en el Gobierno y una crisis económica que ya desborda en todos los sectores. La expectativa por el mensaje de García Cuerva y la preocupación social.
El presidente Javier Milei encabezará este lunes el tradicional Tedeum del 25 de Mayo en un contexto atravesado por múltiples tensiones políticas. La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no fue invitada a la ceremonia, la expectativa por el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva en medio de la profunda crisis económica y la relación tirante entre el Gobierno y la Iglesia por las consecuencias sociales, y las internas al rojo vivo dentro de un oficialismo que se mostrara unido en la Catedral Metropolitana convierten a esta celebración patria en una cita particularmente cargada de significado político.
Hace 10 horas
LLA quiere poner quinta en el Congreso para tapar las internas y el Riesgo Adorni
El intento de sentar al jefe de Gabinete en Diputados fracasó, pero persisten los ecos de las disputas en el oficialismo. Por eso, el Gobierno apuesta acelerar la agenda del Congreso con un nuevo paquete de proyectos y recuperar el control de la discusión política.
Hace 10 horas
Deuda, fuga y una economía frágil: la otra cara de la estabilidad que defiende Bausili
Mientras el titular del Banco Central minimiza el carry trade, informes privados advierten que pese a la cosecha récord, el superávit energético y el ingreso de dólares financieros, persisten las dificultades para acumular divisas, crece el endeudamiento y se destruyen cada vez más empresas. La crisis que el gobierno Milei trata de esconder.
Hace 12 horas
La suba de marzo no convence y sigue el pesimismo sobre la actividad económica
Economistas advierten que abril sigue mostrando datos mixtos y hasta una posible caída total, mientras la industria alerta que continúa el problema de las dos velocidades.
Hace 16 horas
Consumo familiar en crisis: crecen los gastos en impuestos y servicios
Un informe del Banco Provincia advirtió por la caída del poder adquisitivo en medio del aumento de los gastos fijos. Estos datos coinciden con el derrumbe de las ventas y el pesimismo empresarial registrado por el Indec en las últimas semanas.
Hace 18 horas
Diputados de Jalil se abstuvieron y Catamarca podría perder el subsidio al gas
Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastian Noblega se abstuvieron de votar. Los departamentos de Andalgalá, Belén y Tinogasta serían los principales afectados por la iniciativa libertaria, que ya tiene media sanción.
09:59 | 24/05/2026
Crece la tensión por el Tedeum y se espera una reunión de gabinete en medio de la interna
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:05 | 24/05/2026
Por qué Milei tiene el rechazo de una amplia mayoría
La economía recibe una oportunidad externa excepcional por la energía, la minería, el agro y el endeudamiento corporativo. Sin embargo, el gobierno de Milei enfrenta un rechazo social mayoritario porque solo crecen los enclaves exportadores, mientras la industria, la construcción, el comercio y el empleo están muy castigados.
El consenso de todas las encuestas de opinión pública refleja un rechazo mayoritario a Milei. El motivo se encuentra en las consecuencias socioeconómica y laboral de una economía de enclave. Imagen ChatGPT.
21:06 | 23/05/2026
Exclusivo: el acuerdo sobre IA firmado con Israel, la vigilancia y el rol de Palantir
El acuerdo para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial estuvo acompañado de otro Memorándum sobre la colaboración en la lucha contra el terrorismo. Todo en el marco de la presencia en el país del dueño de Palantir (empresa utilizada por Netanyahu contra la población de Gaza) y la presentación de los "Gemelos Digitales".
20:35 | 23/05/2026
Gemelos Digitales: gobernar con el algoritmo
La filosofía detrás del proyecto es la transición de un Estado gobernado por decisiones humanas a uno que responda a la lógica predictiva del algoritmo. Sería una brutal renuncia de soberanía, sin antecedentes, si Palantir llega a operar las bases de datos.
15:58 | 23/05/2026
Bullrich todoterreno: confesiones en la intimidad y agenda con traje de presidenta
Mientras cierra una agenda que la llevará por distintas provincias y el exterior, alternando con su actividad en el Congreso y las caminatas en la Ciudad, la senadora confiesa en las embajadas su plan para 2027. Al mismo tiempo, Macri cenó con Cornejo en Mendoza, exigió enfocarse en la microeconomía para evitar que el cambio se diluya en internas y le pidió a su tropa que se prepare para el "Próximo Paso".