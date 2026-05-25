Milei publicó un polémico video de Inteligencia Artificial con Belgrano por el 25 de mayo

Antes de asistir al Tedeum por el 25 de mayo, el presidente Javier Milei publicó un polémico video hecho con Inteligencia Artificial donde se lo ve junto a Manuel Belgrano en la Casa Rosada. Será la primera vez desde el inicio de la gestión que la vicepresidenta Victoria Villarruel no irá al Tedeum. La decisión fue tomada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y refleja el quiebre definitivo en la relación entre ambos dirigentes. Villarruel mantiene una estrategia autónoma en el Senado, donde negocia directamente con sectores de la oposición, mientras que la Casa Rosada busca limitar su influencia política fuera de la Cámara Alta. Esta exclusión en una fecha institucional clave expone la crisis interna en el oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.