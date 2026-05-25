Irán reconoció en las últimas horas avances en la negociación con Estados Unidos aunque aclaró que el acuerdo no será inminente. La noticia puede tener impacto en los mercados y en el precio del petróleo si se tiene en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había adelantado el fin de semana que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado hasta que se firme el acuerdo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 25 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Irán reconoció avances en las negociaciones, pero aclaró que un acuerdo con EE.UU no es inminente
El fin de semana, Trump había advertido que seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz hasta que se firme un acuerdo. Crece el temor a un recrudecimiento del conflicto y una nueva suba del precio del petróleo si las negociaciones se vuelven a trabar.
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Estados Unidos dice que dio una "propuesta sólida" a Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice que hay una propuesta “bastante sólida” sobre la mesa en medio de los continuos esfuerzos para llegar a un acuerdo con Irán, al tiempo que insiste en que el presidente Donald Trump “no va a hacer un mal acuerdo”.
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Iran reconoce avance en las negociaciones, pero niega un acuerdo inminente con Estados Unidos
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dice que se ha logrado cierto progreso en las conversaciones con Estados Unidos con la mediación de Pakistán sobre “una gran parte de los temas de discusión”, pero eso no significa que “la firma de un acuerdo sea inminente”.
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Detienen en Libia a 10 personas que llevaban ayuda a Gaza: dos son argentinos
Entre los diez integrantes del convoy internacional demorados por fuerzas del este de Libia se encuentran los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Giménez publica columnas de opinión en El Destape.
Hace 23 horas
Trump dice que un acuerdo es inminente y crece la expectativa en Medio Oriente
11:18 | 23/05/2026
El gobierno iraní y Rubio confirman avances diplomáticos y Trump duda en retomar la guerra
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026.
18:49 | 22/05/2026
Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán
La directora de Inteligencia dejará el cargo el 30 de junio en medio de fuertes tensiones dentro de la Casa Blanca. Aunque se justificó con presuntos motivos familiares, su salida profundizaría las tensiones entre los republicanos en torno a la guerra contra Irán.
07:53 | 22/05/2026
Trump dice que Irán quiere el acuerdo mientras tres países le piden "no retomar la guerra"
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán "se muere de ganas" por aceptar su acuerdo de paz, mientras que desde Teherán aún no emitieron respuesta. En paralelo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar le pidieron al jefe de la Casa Blanca que "no retome" la guerra en Medio Oriente.
07:02 | 21/05/2026
Estados Unidos e Irán se contradicen sobre quién controla el estrecho de Ormuz
Después de que Irán demarcara su zona de vigilancia en el estrecho de Ormuz, Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el punto estratégico clave para el comercio.
16:49 | 20/05/2026
Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos
El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza.
07:56 | 20/05/2026
Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar
La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.
21:58 | 19/05/2026
El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán
La bancada demócrata en el Senado estadounidense logró imponer una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en torno a la guerra en Irán. Es la primera vez que lo consiguen en los casi tres meses de la guerra.
16:15 | 19/05/2026
La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años
El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado petrolero golpeó de lleno a los precios en el segmento mayorista, apenas semanas después de que el gobierno de Milei celebrara una desaceleración de la inflación minorista.
06:45 | 19/05/2026
Trump prometió un acuerdo esta semana con Irán, pero crecen las dudas
El lunes, el presidente estadounidense informó que "pospuso" un ataque a Irán porque el acuerdo era inminente. Sin embargo, el gobierno qatarí indicó que las negociaciones necesitan "más tiempo".
06:32 | 18/05/2026
Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"
El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump.
00:07 | 18/05/2026
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
10:10 | 17/05/2026
Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.