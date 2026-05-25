Irán reconoció avances en las negociaciones, pero aclaró que un acuerdo con EE.UU no es inminente

Irán reconoció en las últimas horas avances en la negociación con Estados Unidos aunque aclaró que el acuerdo no será inminente. La noticia puede tener impacto en los mercados y en el precio del petróleo si se tiene en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había adelantado el fin de semana que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado hasta que se firme el acuerdo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 25 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.