En las últimas horas, el presidente Donald Trump aseguró que un acuerdo en Medio Oriente es “inminente”, lo que eleva la expectativa en la región y en la comunidad internacional. Este anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes, donde los enfrentamientos y las negociaciones diplomáticas se entrelazan de manera constante. Así, mientras persisten los ataques en Gaza y Líbano, las declaraciones de Washington generan un clima de relativa esperanza, ya que podrían abrir la puerta a un cese de hostilidades y a un proceso de diálogo más estable. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, pues los actores regionales mantienen posiciones firmes y las potencias internacionales observan con cautela los movimientos de cada parte. En consecuencia, aunque las palabras de Trump han sido recibidas como un signo positivo, todavía resta comprobar si se traducirán en acciones concretas que logren frenar la violencia y atender la crisis humanitaria. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 24 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Trump dice que un acuerdo es inminente y crece la expectativa en Medio Oriente
Hace 6 minutos
Teherán amenaza con salir del tratado de no proliferación nuclear
El asesor militar del líder supremo iraní y uno de los sospechosos del atentado a la AMIA, Mohsen Rezaei, amenazó este domingo que Irán podría abandonar el tratado de no proliferación nuclear si es atacado.
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Trump dice que el pacto con Irán está casi listo, aunque persisten las diferencias sobre Ormuz
El jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, es recibido por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a su llegada a Teherán, Irán, en el marco de los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán
El memorándum "ya casi negociado" para un acuerdo de paz con Irán reabriría el estrecho de Ormuz, dijo el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque la agencia de noticias iraní Fars lo desmintió.
Hace 2 horas
La provocación de Trump en medio de las negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje provocativo en medio de las negociaciones.
11:18 | 23/05/2026
El gobierno iraní y Rubio confirman avances diplomáticos y Trump duda en retomar la guerra
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026.
18:49 | 22/05/2026
Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán
La directora de Inteligencia dejará el cargo el 30 de junio en medio de fuertes tensiones dentro de la Casa Blanca. Aunque se justificó con presuntos motivos familiares, su salida profundizaría las tensiones entre los republicanos en torno a la guerra contra Irán.
07:53 | 22/05/2026
Trump dice que Irán quiere el acuerdo mientras tres países le piden "no retomar la guerra"
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán "se muere de ganas" por aceptar su acuerdo de paz, mientras que desde Teherán aún no emitieron respuesta. En paralelo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar le pidieron al jefe de la Casa Blanca que "no retome" la guerra en Medio Oriente.
07:02 | 21/05/2026
Estados Unidos e Irán se contradicen sobre quién controla el estrecho de Ormuz
Después de que Irán demarcara su zona de vigilancia en el estrecho de Ormuz, Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el punto estratégico clave para el comercio.
16:49 | 20/05/2026
Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos
El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza.
07:56 | 20/05/2026
Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar
La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.
21:58 | 19/05/2026
El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán
La bancada demócrata en el Senado estadounidense logró imponer una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en torno a la guerra en Irán. Es la primera vez que lo consiguen en los casi tres meses de la guerra.
16:15 | 19/05/2026
La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años
El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado petrolero golpeó de lleno a los precios en el segmento mayorista, apenas semanas después de que el gobierno de Milei celebrara una desaceleración de la inflación minorista.
06:45 | 19/05/2026
Trump prometió un acuerdo esta semana con Irán, pero crecen las dudas
El lunes, el presidente estadounidense informó que "pospuso" un ataque a Irán porque el acuerdo era inminente. Sin embargo, el gobierno qatarí indicó que las negociaciones necesitan "más tiempo".
06:32 | 18/05/2026
Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"
El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump.
00:07 | 18/05/2026
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
10:10 | 17/05/2026
Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
11:50 | 16/05/2026
Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
20:33 | 15/05/2026
Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado
Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.