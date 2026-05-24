Trump dice que un acuerdo es inminente y crece la expectativa en Medio Oriente

En las últimas horas, el presidente Donald Trump aseguró que un acuerdo en Medio Oriente es “inminente”, lo que eleva la expectativa en la región y en la comunidad internacional. Este anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes, donde los enfrentamientos y las negociaciones diplomáticas se entrelazan de manera constante. Así, mientras persisten los ataques en Gaza y Líbano, las declaraciones de Washington generan un clima de relativa esperanza, ya que podrían abrir la puerta a un cese de hostilidades y a un proceso de diálogo más estable. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, pues los actores regionales mantienen posiciones firmes y las potencias internacionales observan con cautela los movimientos de cada parte. En consecuencia, aunque las palabras de Trump han sido recibidas como un signo positivo, todavía resta comprobar si se traducirán en acciones concretas que logren frenar la violencia y atender la crisis humanitaria. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 24 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.