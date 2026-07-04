EN VIVO
EEUU

Campeón Joey Chestnut defiende su título, pero dice que calor impide comer más perritos calientes

04 de julio, 2026 | 16.41

El campeón en comer perritos calientes Joey Chestnut defendió con éxito ‌su título el ‌sábado en Nueva York, a pesar de haber consumido menos que el año anterior.

Luchando no solo contra otros competidores, sino también contra el calor extremo en el concurso anual de comer perritos ​calientes de Nathan’s ⁠Famous , celebrado en Coney Island (Nueva York), ‌Chestnut se alzó con su ⁠18ª victoria del "Mustard Belt" ⁠al zamparse 66 perritos calientes.

Chestnut, que se comió 70,5 perritos en la edición de 2025, ⁠afirmó que la ola de ​calor sin precedentes que azotaba ‌gran parte de la ‌costa este le impidió intentar batir ⁠su propio récord de 76, establecido en 2021.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Supe desde el principio que iba a ganar, pero también supe desde ​el principio ‌que no iba a batir el récord", declaró a ESPN tras su victoria.

El calor del mediodía rozaba los 38 grados Celsius, con una ⁠elevada humedad, lo que afectó a la textura del panecillo y al estado físico de los participantes. En un momento de la competición, el sudor le goteaba a Chestnut desde la frente, bajándole por la ‌nariz y cayendo sobre el perrito caliente a medio comer que tenía en la boca.

"No voy a entrar en detalles buscando una excusa, pero sí, eso me ralentizó", ‌dijo Chestnut.

El campeón de 2024, Patrick Bertoletti, quedó segundo este año, tras comerse 51 perritos ‌calientes.

La campeona ⁠femenina invicta, Miki Sudo, ganó su duodécimo título tras comerse ​38,75 perritos calientes.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Mundial 2026
Messi reveló un detalle sobre la jugada del primer gol: así lo armó con un compañero
Las más vistas