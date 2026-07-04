Campeón Joey Chestnut defiende su título, pero dice que calor impide comer más perritos calientes

Concurso Internacional de Comida de Perritos Calientes «Nathan's Famous» de 2026, en Coney Island, Brooklyn

El campeón en comer perritos calientes Joey Chestnut defendió con éxito ‌su título el ‌sábado en Nueva York, a pesar de haber consumido menos que el año anterior.

Luchando no solo contra otros competidores, sino también contra el calor extremo en el concurso anual de comer perritos ​calientes de Nathan’s ⁠Famous , celebrado en Coney Island (Nueva York), ‌Chestnut se alzó con su ⁠18ª victoria del "Mustard Belt" ⁠al zamparse 66 perritos calientes.

Chestnut, que se comió 70,5 perritos en la edición de 2025, ⁠afirmó que la ola de ​calor sin precedentes que azotaba ‌gran parte de la ‌costa este le impidió intentar batir ⁠su propio récord de 76, establecido en 2021.

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"Supe desde el principio que iba a ganar, pero también supe desde ​el principio ‌que no iba a batir el récord", declaró a ESPN tras su victoria.

El calor del mediodía rozaba los 38 grados Celsius, con una ⁠elevada humedad, lo que afectó a la textura del panecillo y al estado físico de los participantes. En un momento de la competición, el sudor le goteaba a Chestnut desde la frente, bajándole por la ‌nariz y cayendo sobre el perrito caliente a medio comer que tenía en la boca.

"No voy a entrar en detalles buscando una excusa, pero sí, eso me ralentizó", ‌dijo Chestnut.

El campeón de 2024, Patrick Bertoletti, quedó segundo este año, tras comerse 51 perritos ‌calientes.

La campeona ⁠femenina invicta, Miki Sudo, ganó su duodécimo título tras comerse ​38,75 perritos calientes.

Con información de Reuters