En medio de la tensión por las negociaciones de paz en Oriente Medio, las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que responderán a cualquier amenaza si Estados Unidos "es incapaz de contener" las operaciones de la Fuerza Aérea de Israel desde el espacio aéreo de países vecinos. El comunicado se conoce luego de nuevas advertencias de Teherán sobre la presencia israelí en Líbano y en un contexto de crecientes fricciones que ponen en riesgo la tregua en la región. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del viernes 26 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Irán amenaza con responder si Israel vuelve a operar desde países vecinos
Teherán advirtió que atacará si Estados Unidos no controla los movimientos de la aviación israelí, denunció vuelos militares cerca de su territorio y elevó la tensión en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz en Oriente Medio.
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Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano
El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.
La guerra en Oriente Medio entra en una nueva etapa diplomática. Mientras persisten las tensiones tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó a Baréin para recabar apoyos al acuerdo preliminar alcanzado con Teherán. La iniciativa genera recelos entre las monarquías del golfo Pérsico, que temen un fortalecimiento de la influencia iraní en la región y cuestionan aspectos clave del entendimiento, como las inspecciones nucleares, la seguridad regional y el control de rutas estratégicas para el comercio de petróleo. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 25 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Hace 1 hora
La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza
Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".
Una comisión independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que Israel comete "actos de genocidio" contra la población palestina en Gaza y denunció asesinatos deliberados de niños, torturas y ataques contra maternidades. Como ya es habitual, el gobierno israelí negó todo y no se refirió a la evidencia presentada: rechazó el informe y acusó al organismo internacional de pregonar una "farsa difamatoria" y de ignorar los crímenes cometidos por Hamas.
Hace 1 hora
Bronca de Trump con senador republicano empaña esfuerzo de EEUU por vender acuerdo con Irán
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam.
Por David Morgan, Gram Slattery y Tala Ramadan
19:22 | 24/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul
El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.
11:41 | 24/06/2026
Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible
Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.
07:02 | 24/06/2026
Pese a la advertencia de Irán, Israel se niega a terminar su ocupación de Líbano
Mientras Estados Unidos e Irán se toman unos días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones la semana próxima, Israel se niega a retirarse de Líbano, como exige ese país vecino y la mayoría de la comunidad internacional.
20:53 | 23/06/2026
Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena
Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto con Irán no justificó sus costos y duda de que la tregua alcance una paz duradera.
18:05 | 23/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia: exigen que Cancillería asegure su regreso
Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados junto a otros ocho activistas detenidos en Libia mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza. No se sabe cómo los deportarán del país africano. Exigen asistencia de Cancillería para garantizar un retorno seguro a la Argentina.
06:57 | 23/06/2026
Israel rompió alto al fuego en el Líbano: al menos un muerto y dos heridos
Las Fuerzas Armadas de Israel vulneraron el alto al fuego acordado en el Líbano con el grupo Hezbolá con un ataque que dejó víctimas fatales en el sur del país. En paralelo, Donald Trump asegura que abrió el Estrecho de Ormuz porque Irán aceptó tener "inspecciones nucleares".
19:03 | 22/06/2026
Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas de una reapertura del estrecho clave para el comercio marítimo de crudo. El barril está a 10 dólares del precio que tenía antes del inicio del conflicto.
06:59 | 22/06/2026
Tras la primera ronda de negociaciones, EE.UU. anunció un primer avance
El vicepresidente JD Vance, la cabeza del equipo negociador de Estados Unidos, reveló que el gobierno de Irán aceptó el ingreso nuevamente de inspectores nucleares a su país, algo que había suspendido tras la decisión de Trump de romper y abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Washington, por su parte, suspendió algunas de sus sanciones.
10:07 | 21/06/2026
Terminó la primera ronda de negociaciones en Suiza, con Qatar y Pakistán como mediadores
Después de 80 minutos de reunión a puertas cerradas, terminó el primer encuentro sin que trascendieran detalles de lo conversado.
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00:05 | 21/06/2026
El mundo en vilo: EE.UU. e Irán buscan la paz pero Israel quiere guerra
Un memorando firmado entre Estados Unidos e Irán abrió una compleja instancia de negociación para poner fin al conflicto, aunque la continuidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano amenaza con frustrar cualquier avance hacia un acuerdo definitivo.
21:51 | 20/06/2026
La nueva paz es una forma de guerra permanente
La Argentina de Javier Milei es un laboratorio. Medio Oriente es otro. Las crisis y las guerras son dos formas de emergencia, y las emergencias aceleran procesos.
12:00 | 20/06/2026
Irán cerró Ormuz por ataques de Israel a Líbano y Vance anunció conversaciones con Teherán
El Ejército de Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques israelíes al sur de Líbano. El vicepresidente estadounidense anunció que viajará a Suiza para reunirse con autoridades iraníes.