Irán amenaza con responder si Israel vuelve a operar desde países vecinos

En medio de la tensión por las negociaciones de paz en Oriente Medio, las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que responderán a cualquier amenaza si Estados Unidos "es incapaz de contener" las operaciones de la Fuerza Aérea de Israel desde el espacio aéreo de países vecinos. El comunicado se conoce luego de nuevas advertencias de Teherán sobre la presencia israelí en Líbano y en un contexto de crecientes fricciones que ponen en riesgo la tregua en la región. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del viernes 26 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.