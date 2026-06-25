La derecha brasileña busca atraer a votantes hartos de la delincuencia siguiendo el modelo de Bukele

FOTO DE ARCHIVO: Juicio contra presuntos miembros de la pandilla MS-13 en CECOT en Tecoluca

Los candidatos de derecha en Brasil se han comprometido a importar el "modelo Bukele" de El Salvador, construyendo cárceles y tomando medidas enérgicas contra la delincuencia al estilo del presidente de ese país, al tiempo que presionan para que la ‌seguridad pública ocupe un lugar central en las elecciones ‌generales de octubre.

Su enfoque amplía la influencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha restringido los derechos civiles al tiempo que ha reducido drásticamente las tasas de delincuencia y ha inspirado a imitadores en toda América Latina. Los candidatos de derecha en Colombia y Perú triunfaron en las elecciones presidenciales de las últimas semanas gracias a una campaña centrada en gran medida en la delincuencia.

En Brasil, el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Nikolas Ferreira y el exgobernador Romeu Zema han viajado a El Salvador —algunos de ellos visitaron el CECOT, la "megacárcel" con capacidad para 40.000 reclusos— para ganarse el apoyo de los votantes a favor de medidas más duras contra la delincuencia.

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Bolsonaro, que lidera las encuestas ​entre los aspirantes conservadores en la ⁠carrera presidencial de Brasil, presentó la semana pasada un plan de seguridad pública que incluye "cinco nuevas prisiones de máxima seguridad siguiendo el ‌modelo de El Salvador".

"Más cárceles, menos delincuentes en libertad", prometió el senador en un acto público, haciéndose eco ⁠de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien también basó su campaña ⁠en un mensaje de mano dura contra la delincuencia.

Junto con su hermano Eduardo, exdiputado, también se reunió el año pasado en El Salvador con el ministro de Seguridad de Bukele, al igual que Ferreira, el diputado más votado de la Cámara Baja de Brasil en 2022.

La ⁠admiración por el enfoque de Bukele en materia de seguridad pública se está convirtiendo en un consenso entre los líderes ​conservadores de Brasil.

El aspirante a la presidencia Romeu Zema elogió el enfoque "pragmático" de El Salvador en ‌una entrevista con Reuters el 31 de marzo.

"En El Salvador... los ‌delincuentes permanecen entre rejas. Aquí, en Brasil, los delincuentes andan sueltos", dijo.

El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, también ⁠ha sugerido que El Salvador ofrece lecciones para Brasil.

"Sin querer establecer una comparación demasiado directa, fíjense en lo que hizo Bukele en El Salvador, cómo estaba el país y cómo está ahora", dijo en un acto público a finales del año pasado, defendiendo medidas más estrictas para contener la delincuencia.

"Tenemos que empezar a hacer frente de verdad a la delincuencia con la dureza que se merece".

EL ATRACTIVO DE BUKELE

El ​enfoque de Bukele para ‌combatir la delincuencia ha combinado un estado de emergencia que se prolonga desde hace años, detenciones masivas, una actuación policial respaldada por el ejército y la gigantesca prisión de CECOT. Su Gobierno dice que la estrategia ha propiciado un descenso histórico de los homicidios y ha roto el dominio de las pandillas que en su día aterrorizaron a El Salvador.

La campaña de represión también ha restringido los derechos constitucionales, la libertad de prensa y la independencia judicial. Los grupos ⁠de derechos humanos han acusado a las autoridades salvadoreñas de detenciones arbitrarias generalizadas y de tortura. El Gobierno de Bukele niega los abusos y afirma que las medidas extraordinarias eran necesarias para desmantelar las pandillas.

En toda América Latina, el atractivo político ha sido evidente.

Costa Rica recibió a Bukele en enero para inaugurar su propia prisión al estilo del CECOT, construida con apoyo salvadoreño. La presidenta Laura Fernández asumió el cargo el mes pasado prometiendo una "guerra sin cuartel contra el crimen organizado".

En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella basó su campaña en un plan para construir diez nuevas megacárceles, lo que llevó a los medios a compararlo con el líder salvadoreño, algo que él rechazó.

En Perú, donde las preocupaciones en materia ‌de seguridad dominaron la contienda presidencial de este año, la posible presidenta electa, Keiko Fujimori, basó su campaña en una "guerra frontal" contra la delincuencia, leyes antiterroristas más duras y un mayor papel para las Fuerzas Armadas.

"En toda la región, los votantes que se enfrentan a una inseguridad crónica y a una desconfianza creciente están premiando a los líderes que prometen un control decisivo", escribió este mes Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé —un centro de estudios brasileño especializado en políticas públicas—, en una revista de referencia sobre política de defensa.

Advirtió de que "las estrategias de mano dura ‌conllevan riesgos bien conocidos cuando están mal diseñadas y se ven recompensadas políticamente".

Esos riesgos pueden ser especialmente graves en Brasil, donde el encarcelamiento masivo no ha logrado contener el crimen organizado. Los dos grupos criminales más grandes de Brasil, el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, pasaron de ser ‌bandas carcelarias a convertirse en ⁠organizaciones de tráfico de drogas de ámbito nacional y transnacional.

Brasil cuenta con una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo, que casi se cuadruplicó entre 2000 y 2024 hasta alcanzar unos 909.000 reclusos, funcionando muy por ​encima de su capacidad, según el World Prison Brief de la Universidad de Londres.

"Brasil es mucho más complejo que El Salvador, y sería muy difícil poner en práctica algo así aquí", afirmó Rafael Alcadipani, experto en seguridad pública y profesor de la Fundación Getulio Vargas de Brasil.

Con información de Reuters