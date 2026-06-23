Los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos hace varias semanas en Libia mientras participaban de un convoy internacional de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, fueron liberados este lunes junto a otros ocho integrantes del denominado Convoy Terrestre Summud Maghreb. Sin embargo, organizaciones y familiares reclamaron al Estado argentino que garantice todas las condiciones necesarias para asegurar su regreso al país de manera segura.

La noticia se conoció luego que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Libia anunciara el inicio de los procedimientos legales y administrativos para expulsar del territorio libio a los integrantes del convoy humanitario.

A través de un comunicado oficial, las autoridades libias informaron el comienzo de los trámites para concretar la salida de los diez activistas detenidos. El anuncio fue considerado un avance por las organizaciones que siguen el caso, aunque advirtieron que todavía restan garantizar condiciones efectivas para que la liberación se concrete plenamente.

"Este anuncio constituye un avance importante, pero no reemplaza las garantías urgentes que deben brindarse de manera inmediata", señalaron desde el espacio que acompaña a los detenidos. Asimismo, reclamaron que el procedimiento se realice "de forma inmediata, transparente y con garantías para su integridad física y psicológica", además de exigir acceso consular, asistencia médica y comunicación con sus familias.

Reclaman la intervención de Cancillería para el regreso de Paula Giménez y Lucas Aguilera

Las organizaciones también exigieron la intervención del Estado argentino para garantizar el retorno de Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes permanecían detenidos desde hace semanas tras ser interceptados mientras participaban de una misión humanitaria destinada a llevar ayuda a la población palestina en Gaza. "Exigimos al Estado argentino que garantice todas las condiciones necesarias para que Paula Giménez y Lucas Aguilera puedan volver a casa de forma segura y cuidada, brindando la asistencia consular, sanitaria, psicológica y logística que corresponde", expresaron.

Paula Giménez se desempeña como directora de investigación del portal Nodal y además escribe periódicamente columnas de opinión en El Destape. Junto a Lucas Aguilera integraba la delegación internacional que buscaba visibilizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.