Pese a la continuidad de los ataques israelíes en la región, se confirmó el inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza. Este proceso diplomático busca abrir un canal de diálogo en medio de la tensión creciente, con el objetivo de reducir la presión internacional y evitar una mayor escalada en el estrecho de Ormuz. Mientras Israel mantiene operaciones militares en distintos frentes, Washington y Teherán exploran la posibilidad de acuerdos que incluyan garantías sobre el tránsito marítimo y el reconocimiento de derechos estratégicos. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del lunes 22 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.