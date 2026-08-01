UEFA dice que perdió la confianza en Infantino, FIFA se enfrenta a peticiones de transparencia

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La UEFA dijo el sábado que perdió ​la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que el organismo rector del fútbol mundial abandonó sus planes de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial.

La propuesta de la FIFA había desencadenado una fuerte reacción por parte de las confederaciones regionales, ‌que afirmaron haberse visto sorprendidas por los planes de Infantino de ‌recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación de alrededor del 20% a inversionistas privados en una nueva entidad que se encargaría de gestionar los eventos de la FIFA, incluido el Mundial.

Este rápido cambio de rumbo ha puesto de manifiesto el creciente malestar en el mundo del fútbol respecto al estilo de liderazgo de Infantino, y los dirigentes futbolísticos exigen una mayor supervisión de las decisiones que podrían redefinir la gobernanza y el futuro comercial de este deporte.

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La UEFA, cuyos 55 miembros habían rechazado por unanimidad la propuesta a principios de esta semana, calificó la marcha atrás de la FIFA como una "victoria para todo el fútbol", al tiempo que añadió que la "tarea de recuperar la confianza en la FIFA" no había hecho más que empezar.

"La actual dirección de ​la FIFA no solo ha perdido la confianza ⁠de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", afirmó la UEFA en un comunicado.

"La UEFA agradece a todos ‌los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron al plan, así como a los numerosos primeros ministros, ⁠jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el ⁠fútbol no está en venta", señaló en un comunicado.

"No podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

"UN ACUERDO MEDIOCRE, OPACO Y NEGOCIADO A PUERTA CERRADA"

La reacción negativa ha puesto en ⁠tela de juicio el capital político de Infantino, justo cuando se prepara para aspirar a un nuevo mandato.

La UEFA le recordó a Infantino ​las promesas que hizo cuando fue elegido presidente de la FIFA en 2016: se comprometió a trabajar con transparencia ‌y afirmó que el dinero de la FIFA pertenecía a las federaciones ‌nacionales.

"No ha cumplido ninguna de estas dos promesas. El acuerdo mediocre, a puerta cerrada y opaco que urdió e intentó imponer fue todo menos ⁠transparente", añadió la UEFA.

"Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha sabido utilizar el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol.

"La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente".

La FIFA e Infantino se negaron a comentar la declaración de la UEFA.

El plan de ​Infantino, anunciado el martes, se ‌topó rápidamente con una oleada de oposición por parte de las confederaciones regionales, que se quejaron de no haber sido consultadas sobre una medida que podría alterar la estructura comercial del fútbol mundial.

Tras la reacción negativa, Infantino afirmó que el organismo rector del fútbol mundial había abandonado los planes tras escuchar "atentamente todas las opiniones".

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, acogió con satisfacción el sábado el cambio de postura de la FIFA.

El jeque Salman, de Baréin, dijo que esperaba que "cualquier iniciativa que pueda afectar al ⁠fútbol mundial se presente y se debata con las confederaciones, el Consejo de la FIFA, las federaciones miembro y otras partes interesadas de manera oportuna, transparente y significativa".

"El futuro del fútbol mundial debe forjarse siempre mediante una consulta adecuada, un diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza establecidas de nuestro deporte".

El presidente de Football Australia, Anter Isaac, se expresó en términos similares, respaldando la innovación al tiempo que advertía contra el incumplimiento de los principios fundamentales de gobernanza.

"El fútbol nunca se ha quedado estancado, ni debería hacerlo", afirmó Isaac.

"Sin embargo, hay principios que nunca deben cambiar: la integridad, la independencia, la buena gobernanza, la transparencia, las consultas significativas y el debido proceso".

"No se trata de limitaciones al progreso. Son precisamente lo que hace posible un progreso duradero".

LAS ESPERANZAS DE REELECCIÓN DE INFANTINO SE VEN GOLPEADAS

La polémica llega en ‌un momento delicado para Infantino, quien en abril declaró su intención de presentarse a la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA.

Desde que sustituyó a Sepp Blatter en 2016, ha sido reelegido sin oposición en dos ocasiones y parecía tener la organización firmemente bajo su control.

Aunque su reelección para el mandato 2027-2031 parecía una mera formalidad, los expertos han señalado a Reuters que la reacción negativa contra la propuesta rechazada ha puesto de manifiesto el descontento entre algunos miembros de la FIFA y podría complicarle el camino de cara al Congreso de la FIFA que se celebrará el próximo mes de marzo en Marruecos.

"Es evidente que se ha ‌mostrado un tanto ególatra en todo lo que ha hecho. Sé que ha molestado a muchas de las federaciones miembro con algunas de sus decisiones", afirmó Bob Dorfman, analista de marketing deportivo.

"La elección de algunos de los países a los que se les ha adjudicado la organización de los Mundiales ha sido un tanto cuestionable. La política ‌se ha entrometido demasiado en esto".

La rapidez ⁠del giro ha sido especialmente llamativa, ya que se produce menos de dos semanas después de que Infantino brindó por el Mundial con mayor éxito comercial de la historia.

"Es difícil imaginar una situación en la que la suerte política de una persona haya ​cambiado tan rápidamente", afirmó el economista Victor Matheson, experto en negocio deportivo del College of the Holy Cross de Massachusetts.

"Hace tan solo dos semanas, estaba, ya sabes, en la cima del mundo, en el megaevento deportivo más exitoso de la historia de este planeta. Y apenas dos semanas después, está luchando por su supervivencia política".

Con información de Reuters