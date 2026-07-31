Sorpresa por el mensaje que le llegó al Cuti Romero desde Inglaterra: "Su decisión"

Sorpresa por el mensaje que le llegó al Cuti Romero desde Inglaterra

Semanas después de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, Cristian "Cuti" Romero volvió a ser noticia en el Tottenham de Inglaterra en las últimas horas. En este caso, fue el técnico del equipo que milita en la Premier League quien rompió el silencio sobre el defensor cordobés. Después de que los "Spurs" se salven del descenso en el cierre de la temporada con Roberto De Zerbi a cargo, ahora afrontarán una nueva con el objetivo de volver a salir campeones aunque probablemente el zaguero no continúe en la institución.

Justamente a esto hizo referencia el entrenador italiano en sus recientes declaraciones sobre el central con pasado en Belgrano de Córdoba. En medio de los intereses de otros equipos por él y sus propias decisiones, Romero podría emigrar en este mercado de pases. Su entrenador no se guardó nada al respecto y dejó en claro qué es lo que puede pasar en las próximas semanas con el argentino.

El técnico del Tottenham habló del Cuti Romero y su futuro en el club

"Nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho", declaró De Zerbi con respecto al "Cuti" y reveló que habló con él después de que la Selección Argentina de Lionel Scaloni elimine a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. A su vez, destacó su trabajo en el campo de juego: "Conmigo estuvo increíble. Es top en su comportamiento y respeto". Por último, desmintió un viaje previo al Mundial del defensor a nuestro país para prepararse y aseveró: "Es falso. Sufrió cuando no jugó el último partido". Con estas palabras se refirió a que su equipo estuvo hasta el cierre de la Premier League peleando por no descender y el zaguero se perdió la definición por una lesión.

Roberto De Zerbi habló de Cristian "Cuti" Romero y su futuro en el Tottenham

El mensaje del Cuti Romero tras el final de la temporada con el Tottenham

Otra temporada llega a su fin. No fue fácil, una temporada llena de retos, momentos difíciles y ocasiones en las que las cosas no salieron como esperábamos. Sufrimos mucho y no la disfrutamos tanto como esperábamos, pero la terminamos de la mejor manera posible.

Espero que esta temporada sirva de lección y de oportunidad para corregir todo lo que se hizo mal, tanto dentro como fuera del campo, por el futuro de este hermoso club.

Y lo más importante, gracias a todos los aficionados por estar siempre ahí y apoyarnos durante toda la temporada. Porque pase lo que pase, los jugadores y los entrenadores van y vienen, pero los que siempre están ahí, en las buenas y en las malas, son ustedes. Se merecen lo mejor. Lo mejor, siempre.

Los números del Cuti Romero en el Tottenham

156 partidos disputados.

13 goles.

7 asistencias.

Un título: Europa League 2024-2025.

La chance latente de que el Cuti Romero siga su carrera en el Real Madrid

Su situación contractual también forma parte del análisis: tiene vínculo con los 'Spurs' hasta 2029 y una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros, lo que anticipa que cualquier negociación no será sencilla, especialmente teniendo en cuenta que también despertó el interés de otros clubes importantes como Real Madrid y Manchester United. Desde lo deportivo, en Barcelona consideran que Romero reúne condiciones que encajan con la idea de Flick como la agresividad en la marca, capacidad de liderazgo y experiencia en competiciones de alto nivel. Por eso, ante la caída de la opción Bastoni, su nombre pasó al primer plano dentro de la planificación para la próxima campaña.