La relación que une al Cuti Romero con el mate en la Selección de Corea durante el Mundial

Cómo llegó el mate a la Selección de Corea y la influencia del Cuti Romero

Cho-Gue Sung, delantero de la Selección de Corea, se hizo viral en las redes después de bajar del micro con un mate en la mano en la previa del duelo entre su equipo y República Checa en la noche del jueves 11 de junio por el segundo encuentro del Grupo A del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Cristian "Cuti" Romero, campeón de todo con la "Albiceleste", fue el principal precursor de esta medida que enloqueció a miles de fanáticos argentinos que no dudaron en celebrar el accionar del atacante. Claro que, no se relaciona directamente con él sino con uno de sus compañeros.

El origen del mate en Corea del Sur con el Cuti Romero como protagonista

Son Heung-Min, la principal figura surcoreana que jugó 69 minutos en el triunfo por 2 a 1 contra los checos, fue compañero del central cordobés muchos años en el Tottenham de la Premier League de Inglaterra. A raíz de ello, forjaron una gran amistad y el zaguero surgido en Belgrano fue quien le "contagió" el vicio. Evidentemente, esto llegó más lejos porque el 9 -que finalmente no ingresó en este encuentro- apareció con el mate y desató la locura.

Quién es Cho-Gue Sung, la figura de Corea del Sur que se hizo viral en Qatar 2022, fue modelo de Vogue y toma mate

El futbolista en cuestión se hizo viral en el Mundial Qatar 2022 cuando después del debut ante Uruguay en el que entró unos pocos minutos se convirtió en un fenómeno viral. De hecho, comenzó aquel certamen con 45.000 seguidores en Instagram y llegó a los 250 mil en pocas horas. Hoy, aquel atacante que luego marcó dos goles ante Ghana en dicha Copa del Mundo tiene más de un millón y medio, además de las cuentas de fans que "nacieron" en ese momento y lo llevaron al estrellato convirtiéndolo en una figura que también fue modelo en la tapa de la revista Vogue.

Cuándo es el segundo partido de Corea en el Mundial 2026

Después de la victoria por 2 a 1 ante Chequia en el debut de la Copa del Mundo, el elenco asiático se verá las caras contra México, seleccionado que será local en el Estadio Akron de Guadalajara. El mismo tendrá lugar el jueves 18 de junio desde las 22 horas y será vital para pensar en la posible clasificación a 16avos de final teniendo en cuenta que los ocho mejores terceros de los grupos se meterán en la mencionada ronda. Por último, enfrentará a Sudáfrica 6 días más tarde en Monterrey cerrando su participación en el Grupo A.

Cristian "Cuti" Romero junto a Heung-Min Son en el Tottenham

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