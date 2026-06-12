Corea del Sur venció a Chequia con un golazo increíble: parecía sacado del potrero

Corea del Sur sorprendió a todos y, finalmente, venció 2-1 a República Checa después de un arranque complicado para el conjunto asiático. Sobre el final del partido logró dar vuelta el encuentro con un veradero golazo de Hwang In-Beom y otro de Oh - Hyeum. De esta manera, dio vuelta un partido complicado.

En principio, chequia dio la sorpresa y pegó primero en el duelo por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 frente a Corea del Sur: a pesar del dominio del combinado asiático durante gran parte del encuentro, los europeos se pusieron en ventaja en el marcador a los 59 minutos. El autor del tanto fue el defensor Ladislav Krejčí, quien tras un lateral al área aprovechó una desinteligencia en la defensa y conectó un preciso cabezazo para abrir el resultado.

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"¿Sólo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?" y "Corre como si estuviera en el servicio militar y eso que ni siquiera lo hizo completo", fueron las dos frases que resonaron fuerte en el plantel de Corea del Sur y generaron controversia a horas del partido contra República Checa. Cabe destacar que el exjugador del Tottenham de Inglaterra estuvo sólo tres semanas en el ejército debido a la obligación de su país de que todos los hombres menores de 28 años están obligados a cumplir con el servicio militar.

En su caso hay una excepción, ya que quienes tengan éxito deportivo representando a su bandera el tiempo se les reduce a 21 días. Son fue campeón de los Juegos Asiáticos en 2018, por lo que tuvo ese beneficio y terminó con honores la preparación militar después de ingresar al 91° batallón de la novena brigada del cuerpo de Marines en la Isla de Jeju, al sur del país. De hecho, fue uno de los cinco mejores alumnos de su unidad, hoy sigue con su carrera con normalidad y será la carta principal del DT para la Copa del Mundo.