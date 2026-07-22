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La portera española Misa Rodríguez ficha por el Arsenal tras seis años en el Madrid

22 de julio, 2026 | 08.08

​La portera española Misa Rodríguez, capitana del ‌Real Madrid ‌la temporada pasada, fichó por el Arsenal como agente libre tras seis años en el club español, dijo el ​miércoles el ⁠equipo de la ‌Superliga femenina inglesa.

Rodríguez ha ⁠representado a ⁠España en 24 ocasiones y formó parte de la ⁠plantilla que ganó el ​Mundial en ‌2023 y la ‌Liga de Naciones al ⁠año siguiente.

La futbolista de 27 años disputó 215 partidos con el ​Real ‌Madrid a lo largo de seis temporadas.

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"Estoy muy contenta, muy orgullosa de formar ⁠parte de este gran club y la verdad es que tengo muchas ganas de conocer a todas mis compañeras y de que ‌empiece la pretemporada", dijo Rodríguez.

El Arsenal, que terminó segundo por detrás del Manchester City la temporada ‌pasada, iniciará su campaña en la Superliga cuando la ‌liga ⁠arranque en septiembre.

Con información de Reuters

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