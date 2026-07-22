La portera española Misa Rodríguez ficha por el Arsenal tras seis años en el Madrid

La portera española Misa Rodríguez, capitana del Real Madrid la temporada pasada, fichó por el Arsenal como agente libre tras seis años en el club español, dijo el miércoles el equipo de la Superliga femenina inglesa.
Rodríguez ha representado a España en 24 ocasiones y formó parte de la plantilla que ganó el Mundial en 2023 y la Liga de Naciones al año siguiente.
La futbolista de 27 años disputó 215 partidos con el Real Madrid a lo largo de seis temporadas.
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"Estoy muy contenta, muy orgullosa de formar parte de este gran club y la verdad es que tengo muchas ganas de conocer a todas mis compañeras y de que empiece la pretemporada", dijo Rodríguez.
El Arsenal, que terminó segundo por detrás del Manchester City la temporada pasada, iniciará su campaña en la Superliga cuando la liga arranque en septiembre.
Con información de Reuters