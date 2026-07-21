La altura de Marta Fort: cuánto mide la hija de Ricardo Fort

Marta Fort ganó popularidad en redes sociales y en el modelaje, donde construye una carrera propia más allá de la fama de su familia.

Marta Fort es una de las figuras jóvenes más populares de las redes sociales argentinas. Su apellido, heredado de una de las familias más conocidas del país, y su creciente presencia en el mundo del modelaje y el espectáculo despiertan interés constante.

Quién es Marta Fort y por qué es tan conocida

La historia pública de Marta Fort comenzó incluso antes de su nacimiento. Junto con su hermano mellizo, Felipe Fort, llegó al mundo mediante un proceso de gestación por subrogación, una decisión tomada por Ricardo Fort, empresario, productor y una de las figuras mediáticas más recordadas de la televisión argentina.

Desde pequeños, ambos estuvieron bajo la mirada del público debido a la enorme popularidad de su padre. Sin embargo, con el paso de los años, cada uno tomó caminos diferentes frente a la exposición mediática.

Mientras Felipe suele mantener un perfil más reservado, Marta Fort se muestra mucho más cómoda frente a las cámaras y en las redes sociales. Esa diferencia hizo que se transformara en una figura seguida por miles de personas interesadas en conocer detalles de su vida cotidiana. Actualmente tiene 22 años y desarrolla actividades vinculadas al modelaje y al canto, disciplinas en las que busca construir su propio camino profesional.

Cuánto mide Marta Fort: la altura de la influencer

Uno de los datos que más curiosidad genera entre sus seguidores tiene que ver con su estatura. Marta Fort mide 1,77 metro, una altura que resulta ideal para el mundo de la moda y que le permite destacarse en producciones fotográficas, eventos y campañas publicitarias.

Su figura suele llamar la atención en cada una de las publicaciones que comparte en redes sociales, donde muestra desde sesiones de fotos hasta viajes y momentos personales. La combinación de su altura, presencia y estilo la convirtió en una de las jóvenes personalidades más influyentes de la actualidad.

La relación de Marta Fort con las redes sociales

Instagram se convirtió en una de las principales plataformas de exposición para Marta Fort. Allí reúne cerca de 700 mil seguidores y comparte contenidos relacionados con su día a día, proyectos profesionales y reflexiones personales.

A diferencia de otras figuras públicas que optan por mostrar únicamente aspectos positivos de su vida, la hija de Ricardo Fort también se anima a abordar temas sensibles vinculados a la imagen corporal y la autoestima. Esa cercanía con sus seguidores le permitió construir una comunidad activa que sigue cada una de sus publicaciones y comentarios.