A qué se dedican Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort

Los hijos de Ricardo Fort construyen carreras propias con estilos diferentes pero ligados al entretenimiento y la influencia digital.

A más de una década de la muerte de Ricardo Fort, sus hijos continúan despertando interés en redes sociales y medios de comunicación. Con apenas 22 años, Marta Fort y Felipe Fort construyen sus propios caminos profesionales mientras mantienen vivo el legado familiar vinculado al espectáculo y a la histórica empresa Felfort.

El presente de Marta Fort en el streaming y la moda

En los últimos años, Marta Fort se consolidó como una de las jóvenes influencers más seguidas de Argentina. Su actividad en redes sociales, ligada a la moda, los viajes y el lifestyle, le permitió construir una identidad propia alejada de la figura mediática que caracterizó a su padre.

Sin embargo, recientemente decidió dar un paso más en el mundo del entretenimiento al incorporarse al streaming. La noticia fue anunciada por la propia joven a través de sus redes sociales. “Estoy muy contenta de anunciarles que a partir de este jueves me van a poder ver a través de Blender con José María Listorti”, escribió en una historia de Instagram.

La participación en el canal de streaming representa uno de sus proyectos más importantes hasta el momento. Durante el verano ya había realizado algunas apariciones en Punta del Este, aunque esta nueva etapa marcará su desembarco formal en un formato que gana cada vez más protagonismo entre figuras jóvenes y celebridades.

Además de su trabajo en streaming, Marta Fort continúa realizando campañas para distintas marcas y mantiene una fuerte presencia en el mundo de la moda. También conserva otra pasión heredada de Ricardo Fort: los viajes internacionales, que suelen convertirse en contenido frecuente en sus redes sociales.

Felipe Fort y su vínculo con el espectáculo y Felfort

Por su parte, Felipe Fort eligió un perfil algo más reservado, aunque también se mantiene activo en redes sociales y en distintos proyectos vinculados al entretenimiento.

El hijo de Ricardo Fort nació el 25 de febrero de 2004 y desde pequeño estuvo ligado a la exposición mediática debido a la popularidad de su padre. Con el paso de los años, comenzó a mostrar interés por el modelaje y la actuación, dos áreas en las que realizó sus primeras experiencias profesionales.

A diferencia del estilo extravagante que caracterizaba a Ricardo Fort, Felipe parece inclinarse por una imagen más discreta. Sin embargo, en varias oportunidades expresó su intención de continuar el legado artístico familiar, aunque con mayor cautela respecto a la exposición pública y el manejo de la fama.

Además del vínculo con el espectáculo, Felipe Fort también forma parte de la histórica empresa familiar. Felfort, una de las compañías de chocolates más reconocidas de Argentina, fue fundada en 1912 y continúa siendo uno de los negocios emblemáticos de la familia.

Cómo construyen su propio camino Marta y Felipe Fort

A sus 22 años, Marta y Felipe Fort mantienen vivo el legado mediático y empresarial de una de las familias más conocidas de Argentina.

Aunque crecieron rodeados de cámaras y atención mediática, tanto Marta Fort como Felipe Fort intentan desarrollar carreras propias sin depender exclusivamente del apellido.

La combinación entre redes sociales, moda, streaming y participación en proyectos empresariales refleja una estrategia diferente a la que impulsó Ricardo Fort durante sus años de máxima exposición televisiva.

Mientras Marta apuesta por una imagen vinculada a las tendencias digitales y el entretenimiento online, Felipe combina intereses artísticos con responsabilidades relacionadas a la empresa familiar.

Los mellizos lograron transformar la curiosidad pública en una comunidad sólida de seguidores que acompaña cada uno de sus proyectos. Esa popularidad los convirtió en dos de los jóvenes más observados del ambiente artístico y empresarial argentino.