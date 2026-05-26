En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona habló el neurocirujano de la Clínica de Olivos, Pablo Rubino, sobre la operación que le hicieron al futbolista en noviembre de 2020, a pocos días de morir a los 60 años. Pese a la versión que surgió en el debate oral y público de 2025 que fue anulado y en el que se había dicho que Leopoldo Luque no había participado en la cirugía de Diego por un hematoma subdural, ahora Rubino sostuvo lo contrario en su declaración frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Número 7 de San Isidro.

El profesional indicó que el subdirector del centro de salud le pidió participar en el procedimiento quirúrgico del deportista para ayudar con la logística. Además, le dijo que estaría presente Luque, el médico personal de Diego.

Rubino fue clave para llevar a cabo la operación, ya que tras una nueva tomografía decidió si el futbolista podía ser operado o no. Para el especialista, la cirugía de Diego debía ser inmediata ya que su cerebro se había desplazado al menos 6 centímetros, es decir, un cuadro que corría el riesgo de agravarse.

"Diego tenía un desplazamiento de 6 milímetros y, a partir de los 5 milímetros, ya es recomendable operar", expresó Rubino.

Cómo fue la operación de Diego según Pablo Rubino, médico de la Clínica de Olivos

Asimismo, el profesional contó cómo fue la operación y que, al llegar al quirófano, no solo vio al médico de Maradona, además estaba su socio Ariel Sainz. En este sentido, por pedido de Luque, se dividieron en dos grupos para realizar la intervención.

Rubino y su equipo estuvieron de apoyo por si ocurría algún incoveniente. El especialista dijo que se trataba de una "operación sencilla de tan solo 40 minutos" y que, solo en un momento del procedimiento, un miembro de su grupo tuvo que ayudar a los médicos de Maradona.

En palabras del testigo, los preparativos de la operación la comenzó Luque y la cirugía en sí, Sainz. "La primera parte de la cirugía, la no estéril, la de los preparativos, fue de Luque. El posicionamiento, la marcación de la incisión, todo eso corrió por parte de Luque y su equipo. Después, la cirugía en sí, la parte estéril, ahí el cirujano actuante que inició la cirugía fue su socio, el doctor Sainz", aseguró Rubino.

Jana Maradona cuestionó a Leopoldo Luque durante el juicio por la muerte de Diego Maradona

La hija de Diego Maradona prestó declaración ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro y sostuvo que "confió en el criterio" de Leopoldo Luque para cuidar la salud de su padre y, tras la muerte del futbolista, se "sintió profundamente engañada" por el médico.

"Era un médico que iba más allá del control de la salud. Mi papá se reía con él, pateaban la pelota en el patio, un vínculo humano más allá de la profesión", indicó. Y luego agregó: "Evidentemente fui una pelotuda porque confié". Jana afirmó que fue Luque el que les recomendó internar a Diego en su domicilio, a pesar de saber que la situación del astro del fútbol era sumamente compleja.