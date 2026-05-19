Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona y fue Jana la que prestó declaración, convirtiéndose así en la segunda hija del futbolista en dar testimonio. La joven apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque por "confiar en su criterio", además, de contar ante los jueces del Tribunal Oral N° 7 (TOC) de San Isidro cómo fueron las últimas semanas de vida de su padre.

Jana Maradona comenzó a declarar a las 11 de la mañana y lo hizo recordando su primer contacto con Diego en el año 2014. Fue en ese momento en que empezaron a tener un vínculo de "padre-hija" y ella conoció a todo su entorno, incluido, a su equipo médico. "Conocí el universo de mi papá, a sus amigos, a sus vínculos, a su equipo de trabajo y posteriormente a su equipo médico", expresó.

Sobre la situación de Diego durante la pandemia, la joven afirmó que su padre respetaba el aislamiento y, por eso, se comunicaban por teléfono. Pero hacia los meses de julio y agosto cuando las medidas se habían flexibilzado, Jana recordó haberse mudado con su padre a Brandsen donde, además, conoció a Leopoldo Luque.

"En Brandsen conocí a Luque, que era su médico de confianza, a quien mi papá quería, y lo visitaba, le preguntaba cómo estaba", aseguró. Maradona, en tanto, indicó que le parecía que la situación en la vivienda "era medio descontrolada". "Tomaba pastillas para dormir y alguien tenía que controlarlo", explicó.

De acuerdo al testimonio de Jana el vínculo que su padre tenía con Luque "era personal" y que confiaba en su palabra porque, además, todo el equipo médico respondía a él. "Era un médico que iba más allá del control de la salud. Mi papá se reía con él, pateaban la pelota en el patio, un vínculo humano más allá de la profesión", destacó.

Luque propuso la internación domiciliaria porque iba a ser "más amigable" que una clínica de rehabilitación para Diego

Luego de la internación de Diego en la Clínica Olivos, según Jana, Luque les recomendó que internaran a Diego en un domicilio en contraposición a la opción que presentó el director del Hospital Dimitroff que les había aconsejado internar Diego en un centro de rehabilitación.

"Luque nos empieza a contar que era demencial esta opción porque, por un lado mi papá no iba a querer, por el otro ellos se iban a querer promocionar con la clínica, y que teníamos una sola bala y la teníamos que usar bien y la mejor opción era una internación domiciliaria, así podíamos ir las veces que queramos", expresó.

Además, Luque les dijo que toda la familia iba a tener el control de su padre y que el ambiente iba a ser más "amigable" que en una clínica de rehabilitación. Jana indicó que por eso aceptó y luego criticó severamente al neurocirujano. "Evidentemente fui una pelotuda porque confié”, aseveró.

Jana Maradona lloró al recordar a su padre

En otro tramo de la declaración, Jana Maradona habló sobre los últimos días de vida de su padre y se emocionó el recordarlo. La joven mencionó que lo vio el 18 de noviembre de 2020 -siete días antes de su fallecimiento- y, si bien el día anterior, lo había observado "alegre y con ánimo", esa tarde tenía los "pies hinchados y la voz ronca".

No obstante, pasaron los días y el informe médico -que realizaban vía WhatsApp- nunca llegó. Por este motivo, Jana dijo que se comunicó con Gianinna para ir a ver a su padre el martes siguiente. Finalmente, les pidieron que vayan el miércoles 25 de noviembre, día del fallecimiento de Diego.

La joven se enteró de la muerte de su padre camino a la casa de Tigre en la que estaba internado el astro del fútbol. Jana contó que al llegar a la vivienda vio mucha gente y que todos la abrazaban. Luego ingresó a la habitación de su padre y lo vio acostado. Y allí los médicos le dijeron que "habían hecho lo mejor que podían, pero que su padre no había resistido". "Me quedé sin papá. Esas son las consecuencias", concluyó la hija de Diego.