El médico Leopoldo Luque, uno de los principales acusado por el fallecimiento de Diego Maradona, presentó una foto del ex futbolista que dataría de cinco días antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, en la segunda audiencia del nuevo juicio que intenta esclarecer qué pasó con el astro argentino.

En la imagen que mostró Luque se lo ve a Maradona sentado en la mesa de la cocina de la casa del barrio privado San Andrés, partido de Tigre, donde murió el ex deportista. La foto lo muestra compartiendo una comida junto a Maximiliano Pomargo, su asistente personal, mano derecha en los último años y cuñado de Matías Morla, abogado y uno de los principales señalados por la muerte de Diego.

Durante la audiencia, la defensa de Luque, a cargo del abogado Francisco Oneto, mostró la foto para asegurar que Maradona no estaba "hinchado" en días previos a su deceso, como se indican en varios audios de WhatsApp, como el del kinesiólogo Nicolás Taffarel, quien aseguró que se encontraría en estas condiciones.

¿Qué declaró Leopoldo Luque?

"Diego no estaba en el estado en que dicen", aseguró Luque. La foto aportada por la defensa del neurólogo fue incorporada a la causa. "El 18 y el 20 no lo vi hinchado", reiteró el médico, quien pidió declarar y cambió el rumbo de la segunda audiencia este jueves.

En la sala se generó un importante malestar tras el repentino pedido para brindar su testimonio y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 decidió cancelar la declaración de Gianinna Maradona -hija del Diez-, programada para este jueves. Asimismo, tampoco presentarán testimonio un médico y el policía que habían sido citados para hoy.

"Mucho se habla de los edemas. Todos los comentarios de hinchazón son previos al 18 y la primera causa de edema es que esté acostado. Quería verlo para sacarle los puntos. Cuando fui ese mismo día estaba el clínico (Pedro Di Spagna) y el paciente me rechaza", explicó el médico.

Spagna, también uno de los imputados, le gritó desde el fondo de la sala que eso era "mentira". Luque también declaró que "someter a un paciente a una internación sin su voluntad y en pandemia era un riesgo".

¿Qué dijo Luque sobre la muerte de Maradona?

En primer lugar, enumeró que Maradona sufrió de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca en remisión; presentando diversos papers sobre evidencia científica de la Unión Europea de Cardiología.

"No estaba medicado para su problema cardíaco porque no hubo consenso científico hasta después de su muerte. A partir del 2007, no recibió ningún medicamento cardíaco y en ese momento, el doctor que lo acompañaba era Cahe, no yo", apuntó. Y sumó: "Dijeron que el corazón estaba pesado pero hasta 500 gramos es normal en una cardiopatía y en un atleta".

Sobre el edema, agregó que se generó posterior a su muerte debido a la reanimación cardiopulmonar (RCP) que se realizó durante la emergencia. De allí surge la famosa imagen de Diego ya fallecido e hinchado en su cama: según dijo, se debe a las excesivas maniobras y no a un edema no tratado. "Se habló de edema, de agonía de 12 horas... Algo insólito. Lo reaniman, para porque había fallecido y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia... Reaniman durante más de una hora a un cadáver", lanzó. Y añadió: "La taquicardia puede ser algo fisiológico o por abstinencia, no hay forma de comprobar o de decir si tuvo agonía".