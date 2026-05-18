Más de 700 animales exóticos fueron rescatados en Ezeiza: eran traficados desde África

Un intenso operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza terminó con el decomiso de más de 700 animales marinos exóticos que provenían directo desde Kenia. La tarea fue llevada adelante por la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, junto a la Dirección General de Aduanas y SENASA, con el apoyo de Fundación Temaikèn.

Entre los 721 ejemplares vivos se encontraban peces ornamentales e invertebrados exóticos distribuidos en 102 especies, como peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar. Todos viajaron desde África y estuvieron varios días en la terminal de cargas, lo que provocó que muchos de los especímenes llegaran muertos o en condiciones críticas.

¿Cómo detectaron a los animales marinos exóticos?

El procedimiento inició a partir de controles realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que detectaron, en la terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un envío irregular compuesto por 33 cajas con fauna silvestre, que había sido transportados por la compañía aérea Ethiopian Airlines, y estaba destinado a un importador no registrado y carecía de la autorización correspondiente emitida por Ambiente, como autoridad competente.

Entre los ejemplares rescatados se identificaron peces e invertebrados marinos ornamentales, como estrellas de mar y el pez león. Esta última es una especie invasora de origen asiático que ha colonizado arrecifes en el océano Atlántico, el Golfo de América y el Caribe, incluso se extendió hasta el nordeste de Brasil. Además, su presencia representa una amenaza para los ecosistemas coralinos y las economías regionales que dependen de ellos.

Las autoridades que participaron del operativo indicaron que este tipo de ingreso representa un riesgo significativo para los ecosistemas locales, ya que se trata de especies exóticas que podrían convertirse en invasoras y alterar el equilibrio ambiental.

¿Qué pasó con los animales marinos exóticos?

Después del decomiso, los animales fueron trasladados al centro de rescate de la Fundación Temaikén, donde equipos técnicos especializados trabajan en su evaluación sanitaria, estabilización y rehabilitación. Muchos de los ejemplares llegaron en estado crítico debido a las condiciones del traslado.

La institución montó en 28 horas una estructura de rescate. Debieron adaptar sistemas existentes y habilitaron diez tanques adicionales con soporte de vida específicos para organismo tropicales marinos. También incorporaron sistemas de calefacción, filtración y acondicionamiento del agua para estabilizar los animales. Dado que los animales viajaban en bolsas individuales, el equipo trabajó en más de 500 procedimientos de adaptación por goteo para permitir una transición gradual a las nuevas condiciones del agua, además de minimizar el impacto fisiológico provocado por cambios bruscos de temperatura, salinidad y calidad ambiental.

Esta acción prioriza el bienestar animal mediante la implementación de sistemas de contención adecuados y acuarios especialmente acondicionados. Asimismo, los especialistas buscan reducir el estrés, favorecer la recuperación fisiológica y facilitar la adaptación progresiva de cada individuo. De esta manera, evaluarán el destino de los ejemplares rescatados, en función de criterios técnicos, sanitarios y ambientales.

¿Qué dice la Ley?

La Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.421 establece que la importación de animales requiere autorización previa de la autoridad competente, que posee la potestad de prohibir el ingreso de especies que impliquen riesgos ecológicos, económicos o sanitarios para la población.