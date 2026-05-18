Con chances de cruzar a River: por qué Boca podría ingresar a la Copa Sudamericana

Los dos equipos más importantes del fútbol argentino podrían cruzarse en el plano internacional.

No se trata de un partido más dentro de la agenda de la Copa Libertadores, porque Boca se encuentra obligado a sumar los tres puntos que están en juego para evitar ser eliminado en la fase de grupos o tener la suerte de clasificarse a la Copa Sudamericana. Una competencia que lo podría enfrentar con River en la instancia de repechaje.

Si se observa la tabla de posiciones del Grupo D, es posible apreciar que la Universidad Católica y Cruzeiro se encuentran primeros con siete unidades. Mientras que el Xeneize quedó relegado a la tercera posición con seis puntos y Barcelona quedó en el último escalón con tres. Es por ello que el partido del martes por la noche es más que importante para comenzar a cambiar un presente que puede llegar a oscurecerse.

En caso de que Boca le gane a Cruzeiro, podría llegar a quedar primero o segundo, dependiendo del resultado del conjunto chileno. Sin embargo, un empate puede provocar que escale al segundo lugar o que se quede en el tercer escalón. Hay que recordar que todos los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores cuentan con una vida más y pasan a la instancia de 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Por ende, el riesgo de quedar eliminado del principal certamen internacional existe. Si hay un empate o una derrota frente a Cruzeiro, el Xeneize debe apuntar a ganar en la última fecha contra la Universidad Católica con el fin de soñar con un segundo puesto, pero depende de un resultado ajeno para conocer su condición. Lo cual aumenta las chances de pasar al segundo torneo internacional.

Está más que claro que Boca, eliminado de la Copa Libertadores, va a ser un tremendo dolor de cabeza. No solo para los hinchas, sino para los jugadores y en especial para Juan Román Riquelme, que será el principal blanco de las críticas. Hay que recordar que el club viene de un año sin poder sumar minutos en la máxima competencia y en el mercado de verano apuntó a refuerzos para afrontar el campeonato con la finalidad de pasar a los octavos de final.

Al punto que una eliminación a los octavos de final o clasificación a la Copa Sudamericana se va a unir con la derrota contra Huracán en el Torneo Apertura, que provocará que la figura de Claudio Úbeda sea eyectada del cargo de entrenador. Uno que tiene contrato hasta junio y que todavía no fue discutido porque se esperan los resultados de los partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica para tomar la gran decisión.

¿Se puede cruzar conn River?

Sí, las chances dependen de que Boca quede en el tercer puesto de su grupo de la Copa Libertadores, mientras que River debe quedar en la segunda posición en su zona de la Copa Sudamericana. Aunque hay un detalle más que interesante y es que el cruce solo será posible por obra del azar, ya que los enfrentamientos se tienen que sortear. No hay una confirmación previa de los duelos.