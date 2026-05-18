La economía china se desacelera en abril ante el descenso del consumo y la producción

Un empleado trabaja en la línea de producción de paneles solares en una fábrica de GCL System Integration Technology en Hefei, provincia china de Anhui

El crecimiento de China perdió impulso en ​abril, con una desaceleración de la producción industrial y unas ventas minoristas que cayeron a sus niveles más bajos en más de tres años, mientras la segunda economía más grande del mundo se enfrentaba al aumento de los costos energéticos provocado por la guerra de Irán y a una ‌demanda interna débil.

Unas exportaciones mejores de lo esperado y los controles ‌de precios de los combustibles en el mercado interno chino han ayudado a capear la crisis energética, pero el aumento de los costos de los insumos amenaza con reducir los márgenes de las fábricas, ya de por sí débiles, y frenar aún más el gasto de los consumidores si el conflicto se prolonga.

La producción industrial creció un 4,1% respecto al año anterior el mes pasado, frente al aumento del 5,7% registrado en marzo, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés) publicados el lunes, por debajo de la previsión de un 5,9% de crecimiento de una encuesta de Reuters y marcando el crecimiento más lento desde julio de 2023.

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"Los buenos resultados de los exportadores ayudaron a mitigar las debilidades de la demanda interna, pero no lo suficiente como para compensarlas por completo", dijo Zhiwei Zhang, presidente ​y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

Las exportaciones ⁠cobraron impulso en abril, en un momento en que las fábricas se apresuraron a satisfacer una oleada de pedidos procedentes de industrias relacionadas con la inteligencia ‌artificial y de otros compradores que buscaban acumular existencias de componentes ante el temor de que la guerra de Irán pudiera elevar ⁠aún más los costos de los insumos a nivel mundial.

Zhang no espera que el Gobierno cambie ⁠su postura de política económica basándose en un solo mes de datos débiles y cree que Pekín probablemente reevaluará su postura en julio, cuando estén disponibles los datos del PIB del segundo trimestre.

Las ventas minoristas, un indicador del consumo, aumentaron solo un 0,2% en abril, lo que supone un fuerte enfriamiento respecto al 1,7% de ⁠marzo y el menor incremento desde diciembre de 2022. Las cifras también se situaron muy por debajo de las previsiones, que apuntaban a un aumento ​del 2%.

La fragilidad del consumo de los hogares quedó patente en las ventas nacionales de automóviles de abril, que ‌cayeron un 21,6% en abril respecto al año anterior, registrando su séptimo mes ‌consecutivo de descenso, a pesar de que los fabricantes de automóviles intensificaron sus esfuerzos por expandirse en los mercados extranjeros para compensar la debilidad del ⁠mercado nacional.

"El crecimiento de las ventas minoristas en los primeros cuatro meses de 2026 apunta a una demanda de los hogares que sigue siendo débil, con los consumidores concentrando el gasto en categorías selectivas de consumo discrecional y de mejora, en lugar de en un consumo generalizado", dijo Yuhan Zhang, economista principal del Centro de China del Conference Board.

Señaló que esta división pone de manifiesto una recuperación a dos velocidades: un gasto constante en pequeñas mejoras relacionadas con el estilo de vida y la tecnología, ​pero un escaso interés por ‌las compras de alto valor, impulsadas por el crédito y vinculadas a la vivienda y los ingresos.

La tasa de desempleo a nivel nacional, basada en una encuesta, bajó ligeramente hasta el 5,2% en abril, desde el 5,4% de marzo.

Para agravar el panorama, la inversión en activos fijos (FAI) se contrajo un 1,6% en los cuatro primeros meses de 2026, frente al aumento del 1,7% registrado en el periodo enero-marzo y a la previsión de expansión del 1,6%.

La producción nacional de acero bruto se hizo eco de los débiles datos de inversión, cayendo un 2,8% respecto al año anterior.

"Creemos ⁠que la menor demanda de crédito y las fuertes lluvias en el sur de China pueden haber contribuido al descenso de la FAI en abril en comparación con el primer trimestre», señaló Lisheng Wang, economista de Goldman Sachs, en una nota, advirtiendo de que la «corrección estadística" ocasional de la NBS de datos previamente comunicados puede haber amplificado la volatilidad.

Las bolsas chinas hicieron caso omiso de los datos débiles y se mantenían prácticamente estables, en un momento en que los inversionistas centraron su atención en la escalada de tensiones en Oriente Medio y en la venta masiva de bonos a nivel mundial.

POCAS SORPRESAS EN LA VISITA DE TRUMP

Las cifras de abril ofrecieron los primeros indicios de que el impulso del primer trimestre de China ya se estaba desvaneciendo y se dieron a conocer después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyera su visita de Estado a China.

La cumbre ‌deparó pocas sorpresas, aunque contribuyó a aliviar las tensas relaciones entre las dos mayores economías del mundo. China y Estados Unidos han acordado ampliar el comercio agrícola mediante reducciones arancelarias y abordar las barreras no arancelarias y los problemas de acceso al mercado, pero los avances sustantivos en materia de comercio e inversión siguieron sin materializarse.

Los principales líderes chinos se han comprometido a reforzar la seguridad energética del país, acelerar la autosuficiencia tecnológica y buscar un mayor control de las cadenas de suministro como respuesta a las perturbaciones externas.

La economía china creció un 5,0% en los tres primeros meses del año, situándose en el extremo superior del rango objetivo de Pekín para todo el año, que oscila ‌entre el 4,5% y el 5,0%. Sin embargo, los analistas han advertido de que la recuperación avanza sobre terreno irregular, ya que la producción industrial sigue superando a la demanda interna.

Si bien la prolongada recesión del mercado inmobiliario sigue lastrando el crecimiento, el conflicto en Oriente Medio ha expuesto a la economía a riesgos externos en un momento de fragilidad del ‌consumo interno.

La contracción de la inversión inmobiliaria ⁠en China se acentuó en abril en términos interanuales, pero los precios de la vivienda nueva cayeron a su ritmo mensual más lento en un año, lo que ofrece algunos indicios de estabilización a medida que los gobiernos locales aplican medidas para impulsar las ventas ​y reforzar la confianza.

ING prevé una desaceleración económica en el segundo trimestre, dado el débil comienzo de abril.

"Un crecimiento más débil y el aumento de la inflación podrían complicar la formulación de políticas en los próximos meses", dijo Lynn Song, economista jefe para China de ING.

"En lo que va de año hemos observado una urgencia limitada por aplicar estímulos, pero si los datos siguen deteriorándose, esto podría cambiar pronto".

Con información de Reuters