Emiratos Árabes Unidos reporta ataque con drones contra central nuclear mientras persiste estancamiento en guerra con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz.

Un ​ataque con drones provocó un incendio en una central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, informaron el domingo fuentes oficiales de Abu Dabi, en un momento en que los ‌avances parecen haberse estancado en los ‌esfuerzos por poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y reanudar el tráfico marítimo en el golfo.

Las autoridades emiratíes no atribuyeron la culpa del ataque y no hubo reivindicaciones inmediatas de responsabilidad. Los EAU han acusado anteriormente a Irán de atacar sus objetivos energéticos en lo que han calificado como una escalada del conflicto en la región.

El dron impactó contra un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, según la Oficina ​de Prensa de Abu Dabi. ⁠Los niveles de seguridad radiológica y las operaciones no se vieron afectados y no hubo ‌heridos, de acuerdo a la misma fuente.

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El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo ⁠que estaba siguiendo de cerca la situación.

Durante la guerra ⁠que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Irán ha atacado repetidamente a los Emiratos Árabes Unidos y a otros Estados del golfo Pérsico que albergan ⁠bases militares estadounidenses, alcanzando instalaciones que incluyen infraestructura civil y energética.

Irán intensificó estos ataques ​contra los Emiratos Árabes Unidos este mes, después de que el presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una misión ‌naval para intentar abrir el estrecho de Ormuz, que Trump suspendió tras 48 horas.

ESTANCAMIENTO DIPLOMÁTICO

Más ⁠de cinco semanas después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego en el conflicto, las exigencias de Estados Unidos e Irán siguen muy distantes a pesar de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, la ruta marítima más importante del ​mundo para el ‌transporte de petróleo y gas.

Washington ha exigido a Teherán que desmantele su programa nuclear y levante el bloqueo del estrecho. Irán ha exigido una indemnización por los daños de guerra, el fin del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y el cese de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel lucha contra Hezbolá, respaldado ⁠por Irán.

Trump, que mantuvo conversaciones con el presidente chino Xi Jinping esta semana sin obtener de China ninguna indicación de que ayudaría a resolver el conflicto, ha amenazado con reanudar los ataques si Irán no acepta un acuerdo.

Un portavoz de alto rango de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, dijo el domingo que, si las amenazas de Trump se llevaban a cabo, Estados Unidos "se enfrentaría a nuevos escenarios agresivos y sorprendentes, y se hundiría en un atolladero creado por sí mismo".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ‌iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que Estados Unidos e Israel habían intentado culpar a otros de la desestabilización de los mercados energéticos tras su "agresión militar no provocada contra Irán".

La interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia, lo que ha hecho subir los precios. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Ebrahim ‌Azizi, que preside la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, dijo el sábado que Teherán había preparado un mecanismo para gestionar el tráfico a través del estrecho por una ruta designada que se daría ‌a conocer en breve.

Miles ⁠de iraníes han perdido la vida en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Otros miles han muerto en el Líbano en los combates entre Israel ​y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Israel y el Líbano acordaron el viernes una prórroga de 45 días del alto el fuego en la zona, aunque la tregua no ha logrado poner fin a los enfrentamientos.

Con información de Reuters