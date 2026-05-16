Con nuevas obras, PBA refuerza la infraestructura y atención sanitaria en el centro “Nueva Esperanza”

El Gobierno de Provincia de Buenos Aires continúa con la ejecución de obras de ampliación y refuncionalización en la Unidad de Alojamiento de Menores Régimen Cerrado “Nueva Esperanza”, ubicada en la localidad de La Plata, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento, atención sanitaria e infraestructura del complejo.

La recorrida por los trabajos fue encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila.

La intervención es ejecutada por la Dirección Provincial de Arquitectura y contempla la construcción de cinco nuevos módulos de alojamiento y un sector de enfermería, sobre una superficie total de 8.361 metros cuadrados, en el predio ubicado sobre avenida 520 y 215, en la zona de Abasto.

Los nuevos edificios incorporarán áreas administrativas para admisión, espacios de cocina y comedor, sectores de estudio y dormitorios equipados con dos camas y sanitarios individuales. Además, los distintos módulos estarán conectados mediante una senda vehicular y peatonal interna que facilitará la circulación dentro del predio.

Un nuevo edificio para atención médica

El proyecto también incluye la construcción de un edificio sanitario donde funcionarán consultorios de clínica médica, odontología y psicología, además de habitaciones de internación, sanitarios y oficinas administrativas. Según se informó, este sector estará vinculado directamente al acceso de ambulancias y al área de enfermería para agilizar el ingreso y egreso de pacientes y trabajadores de salud.

Las obras contemplan además trabajos de infraestructura hidráulica, entre ellos una nueva conexión cloacal, estación de bombeo e impulsión sanitaria para mejorar el funcionamiento integral del complejo.

Más capacidad y mejores condiciones

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que las distintas intervenciones planificadas en el predio apuntan a optimizar de manera integral tanto las condiciones de alojamiento actuales como los servicios de atención que se brindan en el lugar, mediante la incorporación de 100 nuevas plazas para los residentes.

El objetivo central de este proyecto es mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias, habitacionales y de contención institucional destinadas a los adolescentes. Para lograrlo, la renovación se enfoca en el desarrollo de una infraestructura moderna, acompañada por el diseño de espacios especialmente adaptados a las necesidades técnicas y operativas del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Por su parte, las autoridades provinciales remarcaron que la ejecución de este tipo de trabajos forma parte de una política pública sostenida en el tiempo. Esta línea de acción está orientada a fortalecer la infraestructura del Estado y a garantizar estándares superiores de atención, cuidado y acompañamiento social.