Casi nadie lo hace bien: el secreto para que el maquillaje te dure más tiempo, según una maquilladora.

La parte más difícil de maquillarse es lograr que dure muchas horas intacto. Aunque muchas personas no lo sepan, hay trucos que las maquilladoras expertas conocen para que permanezca impecable durante toda la jornada. No tienen que ver solamente con los productos que usás, sino con ciertos secretos.

Según explicó en Real Simple la reconocida maquilladora de celebridades Charlotte Tilbury, el error más común empieza incluso antes de aplicar la base. “Uno de los mayores errores de maquillaje que veo es cuando las personas no preparan su piel antes del maquillaje,” asegura.

Ese descuido puede ser la razón por la que el make se corre, se cuartea o pierde frescura con el paso de las horas. Para la experta, todo se resume en que la piel es como un lienzo. “Si tu piel no se ve hidratada, suave y con volumen, tu base puede marcar líneas, desvanecerse o verse parcheada", agrega.

"Siempre digo que no podés tener una pintura hermosa sin un lienzo hermoso, así que la preparación de la piel es clave para que el maquillaje se vea impecable por más tiempo".

Cómo preparar la piel antes de maquillarse para que te dure más

En ese sentido, el paso de “skin prep”, la preparación de la piel, es fundamental. Antes de pensar en corrector, base o rubor, lo ideal es enfocarse en una rutina que deje la piel en óptimas condiciones. Limpiar, exfoliar suavemente y aplicar una buena crema hidratante puede hacer una diferencia muy grande en cómo se asienta el maquillaje.

Además, sumar un primer hidratante puede potenciar todavía más el resultado, ya que ayuda a crear una superficie uniforme y a prolongar la duración del make. No se trata de sumar pasos innecesarios, sino de priorizar los que realmente impactan en el resultado final.

Tilbury lo resume en su propia filosofía de trabajo: “Re-texturiza completamente la piel, envolviéndola en una hidratación intensa y suavizando la textura irregular para crear una capa acolchonada que permite que la base se deslice de forma impecable. Tiene una textura lujosa que se adhiere a la superficie de la piel para crear una base uniforme", añade.

En resumen, no pasa por sumar más productos ni seguir cada tendencia que aparece, sino por cómo preparás la piel antes de maquillarte. Cuando la piel está bien tratada, el maquillaje se ve mejor y dura mucho más.