¿Qué se aplica primero, base o corrector? qué dicen los maquilladores expertos

¿Qué se aplica primero, base o corrector de ojeras?.

La pregunta acerca de si se debe aplicar primero la base o el corrector es muy común a la hora de maquillarse. Por esta razón, es clave escuchar a los maquilladores expertos, quienes conocen los mejores trucos para ocultar las ojeras y mejorar el aspecto de la piel.

La realidad es que no hay una respuesta única: varía dependiendo del resultado que busques. Muchos maquilladores profesionales coinciden en que la elección depende más de la técnica y del efecto final que del orden en que los apliques.

Kim Baker, maquilladora de celebridades y fundadora de Glamazon Beauty; Robert Sesne, maquillador de celebridades, y Sebastien Tardif, fundador de Veil Cosmetics, explicaron en diálogo con Real Simple cuáles son las ventajas de ambas opciones.

Qué se aplica primero, ¿la base o el corrector de ojeras?

Cuando la base va primero

La opción más común es aplicar primero la base. La idea es que esta funcione como el lienzo principal del maquillaje, unificando el tono de la piel y reduciendo la necesidad de usar mucho corrector de ojeras después, señalan los expertos.

Aplicar la base primero permite integrar mejor el corrector, logrando un acabado más uniforme y natural. Además, evita que se desperdicie producto, ya que muchas veces la base ya corrige gran parte de las imperfecciones.

¿Qué se aplica primero, base o corrector de ojeras?.

Otra ventaja es que si se aplica el corrector antes, puede desplazarse al difuminar la base, lo que dificulta cubrir zonas específicas como granitos o manchas. En general, muchos profesionales dicen que una buena base ya alcanza para unificar la piel y que el corrector solo se usa de forma puntual.

Cuando el corrector va primero

Aunque es menos común, también hay situaciones en las que se recomienda empezar por el corrector. Esto suele aplicar a maquillajes para fotografía, estudios o televisión, donde las luces pueden alterar la apariencia del rostro.

En estos casos, el corrector ayuda a trabajar de forma más precisa las zonas que necesitan corrección o iluminación antes de unificar con la base. También puede ser útil si el corrector no coincide exactamente con la base, ya que luego la base ayuda a integrar los tonos y disimular la diferencia.

Otra razón importante es la corrección de color. Cuando hay ojeras muy marcadas o decoloraciones, primero se puede neutralizar el tono con un corrector específico y luego aplicar la base.