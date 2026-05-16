Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: los valiosos trofeos que se llevaron

Le robaron a Juan Martín del Potro en Tandil: los valiosos trofeos que se llevaron

Juan Martín del Potro sufrió un robo en las últimas horas en su casa de Tandil. El ex tenista perdió varias de sus pertenencias históricas logradas a lo largo de su carrera en el tenis. Para su suerte, el lugar estaba deshabitado cuando sucedió el hecho delictivo, pero igualmente los ladrones se llevaron medallas, trofeos y raquetas -entre otras cosas- que utilizó durante los años que fue parte del circuito. Según aseguraron medios locales, el hecho tuvo lugar en la vivienda ubicada en la zona de Don Bosco.

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Los delincuentes rompieron uno de los ventanales de la casa e ingresaron para llevarse las mencionadas pertenencias de Del Potro y su familia. Quien se encontró con la mala noticia fue la madre del deportista, Patricia Lucas, que rápidamente avisó a la policía para que actúen de inmediato. Por ahora no se conocieron detalles acerca de los responsables ni detenciones, pero sí trascendió que robaron recuerdos valiosos de "Delpo" que incluyen joyas -entre ellas una alianza de su padre-, relojes y camisetas.

Por su parte, el ex tenista todavía no se expresó al respecto como tampoco lo hizo sus allegados acerca del hecho delictivo que sin dudas causó un fuerte impacto. Mientras tanto, esperan poder recuperar los objetos robados, aunque todavía los ladrones no fueron identificados ni detenidos.

Juan Martín del Potro sufrió un robo en su casa de Tandil

Los grandes números de Del Potro en el tenis

22 títulos como singlista de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

(Asociación de Tenistas Profesionales). 1 título como doblista en la ATP.

en la ATP. Finalista de la Copa Davis en 2008 y 2011.

en 2008 y 2011. Campeón del US Open 2009.

2009. Finalista del Masters 2009.

2009. Doble medallista en los Juegos Olímpicos para Argentina (bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016).

para Argentina (bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016). Campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016.

con Argentina en 2016. Finalista del US Open en 2018.

en 2018. Número 3 del ranking mundial ATP en 2018.

en 2018. Número 5 del ranking mundial ATP en 2009, 2013 y 2018.

Del Potro sobre la coronación de Argentina en la Copa Davis

Consultado sobre la histórica consagración en la Copa Davis 2016, Del Potro recordó en diálogo con La Nación aquel momento de gloria para el deporte argentino. "Fue la frutilla del postre a la carrera que ya venía haciendo. Nosotros [los argentinos] siempre buscamos esa Copa que falta o ver dónde se le puede exigir más a nuestros atletas porque lo queremos todo. Y tras tantas frustraciones con la Copa Davis, haberla logrado la puso en un escalón más especial y a mí, me dio, además de mucha felicidad, un gran alivio. Al día siguiente de haber ganado la Copa dije: ‘A partir de ahora duermo tranquilo’.

"El grupo entendió muchos errores del pasado. Había humildad para escuchar diferentes opiniones. A mí me habían dado un lugar desde el que podía aportar experiencias pasadas diciendo: ‘Esto se hizo bien, esto se hizo mal, por acá recomiendo ir, esto habría que modificarlo porque cuando lo hicimos así no nos fue bien’. Y después había un líder que era (Daniel) Orsanic que, como capitán, reunía virtudes. El tipo logró entender cómo tenía que llevar al grupo. Nosotros éramos más o menos todos de la misma edad, nos conocíamos desde chicos, cada uno supo el rol que ocupaba", cerró quien llegó a ser número 3 del mundo en 2018.