Trump dice que China podría elevar el pedido de Boeing a 750 aviones

Salón Aeronáutico de Dubái 2025

Por Trevor Hunnicutt, Dan ​Catchpole y Shivansh Tiwary

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 15 mayo (Reuters) - China acordó comprar 200 aviones Boeing , con la ‌posibilidad de que el ‌pedido aumente hasta 750 aviones, según dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la prensa, añadiendo que los aviones contarían con motores de GE Aerospace .

El acuerdo "incluye aproximadamente 200 aviones y una promesa de hasta 750 si hacen un buen trabajo", dijo Trump a los periodistas. No se ​facilitaron de inmediato más ⁠detalles sobre el acuerdo, como el tipo de aviones ‌o la fecha de entrega del pedido.

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Si se concretan, ⁠estos pedidos supondrían el primer gran ⁠acuerdo de Boeing en China en casi una década, después de que el fabricante estadounidense quedara prácticamente excluido del segundo mayor ⁠mercado aeronáutico del mundo debido a las tensiones comerciales ​entre Pekín y Washington.

No quedó claro de inmediato ‌cuántos de los 200 aviones ‌anunciados por Trump representaban nuevos negocios para Boeing frente a ⁠aeronaves que ya figuraban en su cartera de pedidos.

Fuentes familiarizadas con los patrones de compra de China indicaron que Pekín ha combinado anteriormente nuevos pedidos con anuncios repetidos al dar ​a conocer ‌paquetes comerciales vinculados a visitas diplomáticas de dirigentes estadounidenses y europeos.

No hubo ningún anuncio inmediato sobre el pedido por parte de Boeing. Los fabricantes de aviones suelen dar a conocer los grandes acuerdos una vez que ⁠se formalizan. Boeing no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Su director ejecutivo, Kelly Ortberg, y el director ejecutivo de GE Aerospace , Larry Culp, formaban parte del grupo de ejecutivos estadounidenses que acompañaron a Trump a China con la esperanza de cerrar acuerdos o resolver disputas comerciales.

Para China, un pedido tan grande garantizaría la capacidad ‌para seguir haciendo crecer su mercado de la aviación, ya que la producción de su avión de fuselaje estrecho de fabricación nacional, el COMAC C919, no está alcanzando sus ambiciosos objetivos.

También ayudaría a Boeing a reducir la brecha con su rival Airbus , que ‌se ha adelantado considerablemente en China en los últimos años.

Una estimación de la consultora de inteligencia aeronáutica IBA sitúa el valor del pedido ‌de 200 aviones ⁠entre 17.000 y 19.000 millones de dólares, suponiendo que el 80% del pedido esté compuesto por aviones ​MAX.

Con información de Reuters