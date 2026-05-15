Tarifazo en los Parques Nacionales: la entrada aumenta hasta un 115%

La Administración de Parques Nacionales dispuso una actualización del precio de la entrada a distintas áreas protegidas del país, con nuevos valores que comenzarán a regir desde el 1° de junio de 2026 y que implican subas de hasta el 115%.

La medida fue resuelta por la APN a través de la Resolución 132/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Alcanza a parques de alta demanda turística, como Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi y Los Alerces, pero también incorpora al esquema de cobro a otras áreas como Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones, Calilegua, Mburucuyá, Chaco, Monte León y Perito Moreno.

Aun así, algunos de los parques más visitados son los que sufrirán los aumentos más grandes. Por ejemplo, la suba de la entrada para poder ver las Cataratas del Iguazú será del 33% en el caso de turistas extranjeros y del 66% en el caso de turistas argentinos. Además, los estudiantes tendrán que afrontar un incremento del 114%, aunque seguirán teniendo la tarifa más baja.

Según la resolución, la decisión busca sostener la inversión en infraestructura, servicios de atención al visitante, mantenimiento de senderos, instalaciones y tareas de control. En el caso de los parques incorporados al sistema, el cobro comenzará a aplicarse una vez que estén verificadas las condiciones de implementación en el Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos (SETECA) y en la infraestructura de control correspondiente.

La norma también mantiene una bonificación del 50% para el segundo día de visita, utilizable dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso, aunque en Tierra del Fuego ese beneficio solo regirá para tickets comprados por venta web.

Además, los visitantes de El Palmar que acrediten el “Pasaporte Entre Ríos” podrán acceder a una bonificación especial, no acumulable con otros descuentos.

El precio de las entradas a los Parques Nacionales de Argentina desde el 1º de junio de 2026