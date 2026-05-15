Carlos Maslatón se hartó y contó lo que muchos sospechaban sobre Fantino: "Es"

Carlos Maslatón se hartó y contó lo que muchos sospechaban sobre Fantino.

A través de su perfil oficial, el abogado Carlos Maslatón lanzó un ataque letal contra el periodista Alejandro Fantino y expuso su total sumisión ante el poder de turno. Con una dura comparación, el analista financiero destrozó el trabajo del conductor y lo acusó de liderar un aparato de propaganda para defender al gobierno de Javier Milei.

Para ilustrar la supuesta complicidad mediática, el dirigente liberal diferenció el accionar del líder del canal digital frente a otros colegas afines a la Casa Rosada. "Los escribas oficiales de Majul, Trebucq y Viale al menos cada tanto tiempo intentan alguna pregunta o expresan alguna duda para disimular el arreglo con Milei", disparó sin filtros en su cuenta. Así, dejó en claro que esos periodistas al menos sostienen cierta fachada de cuestionamiento frente a la audiencia.

Un dardo letal contra Neura

Sin embargo, la furia del abogado se concentró de lleno en la figura principal de la señal de streaming. Según su visión, ese espacio virtual abandonó por completo el rigor informativo para oficiar de escudo protector estatal. "Pero Alejandro Fantino y esa entidad de propaganda llamada Neura, no", sentenció con total firmeza para marcar la abismal diferencia de posturas.

Carlos Maslatón se hartó y contó lo que muchos sospechaban sobre Fantino.

."Fantino es el escriba cerebro Gómez Fuentes del periodismo trucho argentino", remató Carlos Maslatón.