En América TV confirmaron quién es la nueva novia de Mauricio Macri: "Ella"

En América TV confirmaron quién es la nueva novia de Mauricio Macri.

Tras los fuertes rumores y su reciente ruptura matrimonial con Juliana Awada, Mauricio Macri blanqueó su flamante relación sentimental con Lola Teuly. En la pantalla de América TV, el periodista Ángel de Brito confirmó la información directa de la fuente y mostró la primera imagen de la pareja.

La primicia estalló a mitad de semana gracias a la panelista Karina Iavícoli. En el ciclo LAM, la comunicadora destapó el vínculo entre el exjefe de Estado y una excompañera de trabajo. Según los datos del programa, Teuly se desempeñó en el área de Ceremonial y Protocolo durante el mandato macrista.

Para darle un cierre a los rumores, De Brito se comunicó con el protagonista. "Nos empezamos a conocer. Todo muy lindo. Gracias, cuidate", respondió el exmandatario a través de un mensaje escrito para validar el noviazgo.

Para sumar más detalles a la historia de amor, Carolina Molinari explicó el origen del vínculo. "Ellos se conocen porque el papá de Lola era del círculo cercano de Mauricio, ella tiene 46", contó y agregó: "Ella trabajaba en la parte de eventos presidenciales durante el mandato de Mauricio, cuándo asumió Alberto estuvo unos meses y renunció".

En América TV confirmaron quién es la nueva novia de Mauricio Macri.

Cómo comenzó el amor entre Mauricio Macri y Lola Teuly

Tras la renuncia de la mujer a su cargo estatal, los caminos de ambos volvieron a cruzarse en marzo. A partir de ese reencuentro, comenzaron a charlar de forma frecuente hasta consolidar la pareja. Según revelaron en el canal, el exfuncionario ya dialogó con sus hijos para demostrar la seriedad del compromiso.