Quién es Lucía, la esposa de Darío Barassi: a qué se dedica

Lucía Gómez Centurión mantiene un perfil muy reservado y evita la exposición constante en medios y redes sociales.

La vida personal de Darío Barassi suele despertar interés entre sus seguidores, especialmente por las publicaciones familiares que comparte en redes sociales. Aunque el conductor muestra parte de su intimidad cotidiana, existe una figura que mantiene un perfil extremadamente reservado: Lucía Gómez Centurión, su esposa y compañera desde hace más de una década.

La historia de amor de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

La relación entre Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comenzó mucho antes de la fama televisiva del conductor. Ambos se conocieron en San Juan, su provincia natal, cuando todavía eran adolescentes y el presente mediático parecía lejano.

Según contó Barassi en distintas entrevistas, el flechazo fue inmediato. Sin embargo, el inicio de la relación no fue sencillo porque Lucía estaba en pareja en ese momento.

“Yo estaba enamoradísimo desde el minuto uno. La esperé y remé como un campeón porque esta mujer valía la pena. Era muy muy muy claro para mí que era la mujer de mi vida”, recordó el conductor tiempo atrás.

Con el paso de los años, el vínculo se consolidó y la pareja decidió casarse en 2015 en una ceremonia íntima, rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos. Actualmente tienen dos hijas y conforman una de las familias más queridas del ambiente artístico argentino.

A qué se dedica Lucía, la esposa de Darío Barassi

Mientras Darío Barassi construyó una carrera vinculada al humor, la conducción y la actuación, Lucía Gómez Centurión eligió un camino completamente diferente y alejado de la exposición pública.

La esposa del conductor se desempeña profesionalmente en el ámbito de la psicología, disciplina en la que trabaja desde hace varios años. Además, participa en proyectos relacionados con el acompañamiento y la educación, brindando herramientas de contención en espacios formativos.

Lucía también es la creadora de Aprentia, una institución orientada al trabajo con escuelas y docentes. El proyecto está enfocado en el desarrollo educativo y en la generación de recursos para contextos pedagógicos y emocionales.

A pesar de estar casada con una de las figuras más populares de la televisión argentina, mantiene un perfil extremadamente bajo y evita aparecer de manera constante en medios o redes sociales.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión se conocieron en San Juan cuando eran adolescentes y construyeron una relación de más de diez años

El bajo perfil que mantiene la familia de Darío Barassi

Uno de los aspectos más llamativos de la vida personal de Darío Barassi es la decisión familiar de preservar la intimidad, especialmente en lo relacionado con sus hijas y con la exposición pública de Lucía.

Aunque el conductor suele compartir momentos cotidianos en sus redes sociales, la cuenta de Instagram de su esposa permanece privada y sus apariciones públicas son escasas. Del mismo modo, la pareja evita mostrar los rostros de sus hijas en internet.

Esa postura se mantuvo incluso en los momentos de mayor popularidad del conductor, quien constantemente alterna proyectos en televisión, teatro y plataformas digitales.

El vínculo entre ambos, sin embargo, aparece con frecuencia en el contenido humorístico y emocional que Barassi publica en redes, donde suele dedicarle mensajes afectuosos y reflexiones sobre la vida familiar.

La vida familiar lejos de la exposición mediática

Con el crecimiento profesional de Darío Barassi, la familia se convirtió en uno de los pilares centrales de su vida. A pesar de la agenda cargada y de la fuerte presencia mediática del conductor, tanto Lucía como sus hijas permanecen alejadas del circuito del espectáculo.

Ese equilibrio entre fama y privacidad es uno de los rasgos que más destacan quienes siguen la carrera del actor y conductor. Mientras Barassi se consolida como una de las figuras más populares de la televisión argentina, Lucía Gómez Centurión continúa enfocada en sus proyectos educativos y profesionales, sosteniendo un perfil reservado que contrasta con la exposición constante de su pareja.