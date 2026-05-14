Británico Farage califica una donación de 7 millones de dólares como una "recompensa" por el Brexit

Imagen de archivo de Nigel Farage, líder del partido Reform UK, caminando tras una sesión fotográfica cerca del Parlamento en Londres, Reino Unido.

​Nigel Farage, líder del partido británico derechista Reform UK, afirmó el jueves que una donación de ‌5 millones de libras ‌esterlinas (6,75 millones de dólares) que recibió de un multimillonario del sector de las criptomonedas antes de entrar en el Parlamento fue "una recompensa por hacer campaña a favor del Brexit".

Farage está siendo investigado por el organismo de control del Parlamento para determinar si ​debería haber declarado ⁠ese dinero al ser elegido en 2024, aunque ‌él afirma que se trató de un ⁠regalo incondicional y, por lo ⁠tanto, exento de las normas.

Farage había declarado anteriormente que aceptó la donación del inversor en criptomonedas Christopher Harborne, afincado ⁠en Tailandia, para sufragar su seguridad personal ​antes de anunciar su candidatura a ‌las elecciones nacionales de 2024.

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En ‌una entrevista en video con The Sun publicada ⁠el jueves, Farage —quien fue una voz influyente en la campaña del referéndum de 2016 que desencadenó la salida de Reino Unido de la Unión Europea— ​afirmó que "no ‌me preocupa en absoluto" la investigación parlamentaria.

"Me fue entregada de forma incondicional —completamente incondicional—, pero, francamente, fue una recompensa por haber hecho campaña a favor del Brexit durante 27 años", afirmó ⁠Farage.

El partido antiinmigración de Farage, el gran ganador de las elecciones locales de la semana pasada, dijo el miércoles que está en conversaciones con el Comisionado Parlamentario para las Normas sobre la donación, y afirmó que no se había infringido ninguna norma.

La página web del comisionado ‌confirmó que Farage está siendo investigado por un posible "incumplimiento de la obligación de declarar intereses", sin dar más detalles.

Reform UK encabeza todas las encuestas de opinión nacionales desde principios del año pasado, lo que convierte a Farage ‌en un posible futuro primer ministro tras las elecciones de 2029 y ha provocado un mayor escrutinio de las ‌fuentes de ⁠financiación del partido. Unos dos tercios de la financiación del partido en 2025 procedieron ​de Harborne, según datos de la Comisión Electoral.

(1 dólar = 0,7409 libras)

Con información de Reuters