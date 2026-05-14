Es dueño de uno de los mayores hits del folklore y no es argentino: quién compuso el clásico Alma, corazón y vida

El peruano Adrián Flores Albán es el autor de Alma, corazón y vida.

A pesar de que el imaginario popular argentino adoptó a Alma, corazón y vida como una pieza fundamental de su cancionero folklórico, la verdadera raíz de esta obra se encuentra en Perú. La canción tiene arraigo nacional por las versiones que circularon en las últimas décadas, especialmente la de Soledad Pastorutti, quien la acercó a las generaciones más jóvenes en los 90.

Sin embargo, este clásico es un vals peruano que nació mucho antes de cruzar las fronteras hacia el sur. La composición original es obra de Adrián Flores Albán, quien escribió estas estrofas cargadas de sentimiento en 1948. Con apenas 23 años, el autor logró plasmar una declaración de amor absoluta que, con el tiempo, se convertiría en un himno de la música criolla peruana.

Al entregarle su creación a la mítica agrupación Los embajadores criollos, Flores Albán no solo dio inicio a un éxito inmediato en la década de 1950, sino que sembró una melodía que terminaría recorriendo todo el continente. En su país de origen, el tema es mucho más que una canción exitosa; es una marca de identidad que casi todos los peruanos conocen de memoria.

Desde su popularización radial a mediados del siglo pasado no ha dejó de sonar, consolidándose como una de las joyas más preciadas de la tradición musical del Perú. Esta vigencia eterna en las radios y peñas peruanas es el testimonio del impacto que tuvo la pluma de un joven compositor que decidió ofrecer lo único que tenía: su alma, su corazón y su vida.

Soledad Pastorutti, adolescente.

El fenómeno que ocurrió en Argentina es un ejemplo claro de cómo la música de raíz hermana a los pueblos latinoamericanos. Al ser interpretada por voces potentes como la de "La Sole", la pieza se integró de tal manera al repertorio de festivales y peñas nacionales que muchos oyentes desconocen su origen extranjero.

La historia detrás de Alma Corazón y Vida

La génesis de Alma, corazón y vida esconde una trama de romance y sacrificio que parece extraída de una novela. Su autor reveló los detalles de este origen en un testimonio rescatado por la Apdayc, situando la inspiración de la letra en los años finales de la década del 40, mientras cumplía funciones en el Ejército Peruano.

El relato comenzó entre 1947 y 1948, durante una jornada de marcada por el exceso de alcohol, Flores Albán conoció a una mujer que cautivó su atención, aunque el recuerdo inicial quedó nublado por la embriaguez. Aquella laguna mental fue la que inspiró el célebre verso inicial: "Recuerdo aquella vez que yo te conocí, pero no me acuerdo ni cómo te vi", una confesión de honestidad sobre una tarde de la que solo conservaba la sensación del encuentro.

Un amor que no fue

La relación se formalizó de manera casi inmediata al día siguiente, cuando la joven lo mandó a buscar a través de una sobrina. Entre risas por el estado en que lo habían visto la noche anterior, ambos caminaron hacia una poza y se declararon su amor. Sin embargo, lo que comenzó como un romance de frontera terminó chocando con una realidad económica y familiar insalvable.

La mujer recibía la oferta de un pretendiente adinerado que costeaba los gastos médicos de su madre, quien llevaba años postrada en una silla de ruedas. Ante la imposibilidad de abandonar a su familia a su suerte, la joven envió una última carta a Flores Albán anunciando su matrimonio con el otro hombre por puro agradecimiento y necesidad. Aquella despedida forzada dejó como legado una de las piezas más sentidas del cancionero latinoamericano, donde el autor ofrecía lo único que poseía ante la falta de fortuna: su alma, su corazón y su vida.