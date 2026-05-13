Villa quiere volver a Boca como sea y le dejó un mensaje a Riquelme para ser refuerzo

Villa quiere volver a Boca como sea y le dejó un mensaje a Riquelme.

Sebastián Villa tiene el sueño intacto de volver a Boca Juniors como sea y le dejó un mensaje directo al presidente Juan Román Riquelme. El extremo colombiano de 29 años se destacó en Independiente Rivadavia de Mendoza durante todo el semestre, con el primer puesto conseguido tanto en la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino como parcialmente en la Copa Libertadores. No obstante, el cuadro de Alfredo Berti quedó eliminado en el certamen nacional en los octavos de final, luego de la derrota como local por 2-1 ante Unión de Santa Fe.

Por lo tanto, "Focus" no tendrá partidos importantes por delante hasta que termine el Mundial 2026 y ya analiza alternativas para su futuro profesional. Durante la entrevista con TyC Sports, el "cafetero" disparó: "Confié en personas que no debía confiar...". Además, aclaró que "se hablan muchas cosas que no son" y destacó: "Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho (Mauricio Serna) hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro. Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie. Creo en las segundas oportunidades".

Acerca de su porvenir como profesional, ya sea en Boca o en otro lado, Villa especificó: "Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números". "Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club, yo tengo que ir a trabajar... Pienso en el futuro de mi familia", completó el colombiano que supo destacarse con la camiseta de la institución de La Ribera.

Villa tuvo una buena relación con Riquelme, aunque luego se fue mal de Boca.

Los números de Villa en Boca

172 partidos oficiales entre 2018 y 2023.

29 goles.

33 asistencias.

24 amonestaciones.

3 expulsiones.

7 títulos obtenidos.

¿Qué pasó con la causas judiciales de Villa?

El delantero fue absuelto definitivamente en su causa por abuso sexual en octubre de 2025, pero mantiene una condena previa a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género dictada en 2023.

1. Absolución por abuso sexual con acceso carnal (octubre 2025)

La resolución: El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora dictó la absolución de Sebastián Villa en la causa penal iniciada en 2021.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora dictó la en la causa penal iniciada en 2021. El motivo: La denunciante y expareja del jugador, Rocío Tamara Doldán, llegó a un acuerdo económico extrajudicial en 2024 bajo la figura de "reparación integral del daño".

La denunciante y expareja del jugador, Rocío Tamara Doldán, llegó a un acuerdo económico extrajudicial en 2024 bajo la figura de "reparación integral del daño". Falta de pruebas: Durante el proceso, la víctima manifestó desinterés en continuar el juicio público, se mudó al exterior y declaró que logró "resignificar" lo ocurrido en su intimidad . Al no ratificar la acusación ni aportar testimonios, la fiscalía y la querella desistieron de los cargos por falta de pruebas autónomas.

Durante el proceso, la víctima manifestó desinterés en continuar el juicio público, se mudó al exterior y declaró que logró . Al no ratificar la acusación ni aportar testimonios, la fiscalía y la querella desistieron de los cargos por falta de pruebas autónomas. Peritaje oficial: Informes psicológicos determinaron que el cambio de postura de la denunciante fue un acto voluntario, libre de presiones, miedos o dependencias económicas.

2. Condena por violencia de género (junio 2023)

El veredicto: Villa fue declarado culpable de lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés por un hecho ocurrido en 2020.

Villa fue declarado contra su expareja Daniela Cortés por un hecho ocurrido en 2020. La pena: Recibió una condena de dos años y un mes de prisión ejecutada en suspenso. Al ser una pena menor a tres años, es excarcelable, lo que le permite seguir en libertad condicional cumpliendo ciertas normas de conducta impuestas por la jueza.

3. Litigio laboral con Boca