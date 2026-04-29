El ídolo de Boca que pidió por la llegada de Sebastián Villa: “Es un jugador completo”.

El conjunto mendocino no hará fácil las negociaciones para desprenderse de su máxima figura.

El gran presente futbolístico de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia de Mendoza provoca que se generen rumores sobre una posible transferencia. Primero se mencionó la chance de River, luego se sumó un ídolo de Boca que lo pidió para el mercado de pases que comenzará dentro de poco. El argumento pasa por un crecimiento muy marcado y que no se trata solo de un velocista.

Lo primero a mencionar es que el delantero no se fue en buenos términos del Xeneize y que decidió declararse en libertad de acción bajo la excusa de que no le permitían desarrollar su trabajo. “Lo demando a Boca por ‘despido en forma indirecta’. Reclama más de 236 millones de pesos y 2 millones de dólares por ser apartado en junio del 2023”, señaló el periodista Germán García Grova hace un tiempo.

No obstante, el ‘Chicho’ Serna entiende que al plantel actual le hace falta un jugador como el colombiano. “Ya no solo es determinante por su velocidad, ahora es un jugador completo. Si sentarían a hablar, no lo sé; con lo que me une a Román y el Chelo, no sería capaz de decirles ‘Presi o Chelito, siéntense con Villa’, pero si estuviese en manos de Chicho Serna, ya los hubiera sentado”, señaló en charla con Planeta Boca.

Lo particular de estas palabras es que fueron mencionadas por una persona que hasta hace unos meses formó parte del Consejo del Fútbol de la institución. No hay que descartar que este comentario haya formado parte de una charla con Juan Román Riquelme en la previa o durante un mercado de pases mientras se estaba pensando en qué refuerzos sumar para darle un salto de calidad al plantel.

En lo que respecta a la chance de que Sebastián Villa se sume, es necesario considerar dos elementos. Uno es que no todos los hinchas estarían de acuerdo con un segundo ciclo. Esto es producto de que en junio de 2023, el Juzgado Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora lo declaró culpable de lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés. La pena fue de dos años con un mes de prisión condicional.

Por otro lado, el conjunto mendocino tiene una postura más que clara con respecto a la salida del colombiano. “No hay nada de cierto, nadie llamó por Villa ni a mí ni a su representante. Y aunque hubieran llamado a Villa, no va a salir de Independiente. Recién a mediados de año, cuando vuelva a abrirse el libro de pases, veremos qué pasa con Sebastián. “Hoy está enfocado en Independiente”, afirmó Daniel Vila hace un tiempo en De acá en más.

Se había mencionado una cláusula de rescisión de 6 millones de dólares, pero la misma no fue confirmada desde la provincia de Mendoza. Por ende, el valor del pase de Sebastián Villa es un misterio y puede que la transferencia se acuerde en caso de que haya un movimiento formal de Boca. Uno en donde se consulte las ganas del jugador de ser vendido y las intenciones económicas del club.