El detalle que separa a Boca y Sebastián Villa de cara al mercado de pases

Nuevamente se menciona que el delantero colombiano podría irse de la Lepra mendocina en el próximo mercado.

Uno de los nombres que más trascendencia tuvo en el mercado de pases de verano fue el de Sebastián Villa, que había tomado la decisión de marcharse de Independiente Rivadavia de Mendoza. Sin embargo, las propuestas que llegaron fueron consideradas insuficientes y el delantero aseguró su continuidad al menos hasta la ventana de transferencias de invierno. Un momento en donde podría ser transferido a Boca bajo un pequeño detalle.

Hay que recordar que el delantero también estuvo en el radar de River. Se mencionó que era parte del gusto de Marcelo Gallardo. Sin embargo, los hinchas se opusieron a su incorporación en las redes sociales. El motivo es que en junio de 2023, el Juzgado Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora lo declaró culpable de lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés. La pena fue de dos años con un mes de prisión condicional. Además de que se alega que se irá contra el protocolo interno dentro de la institución para casos de violencia de género.

Esto provocó que el “Millonario” se baje de la carrera de fichar a Sebastián Villa y que Boca quede como el único gran interesado en sus servicios en lo que respecta al fútbol argentino. Sin embargo, hay un detalle más que interesante que puede llegar a complicar todo, como también encender varias luces de alerta. “El extremo prioriza irse al exterior”, expresó el periodista Martín Costa en ESPN F12.

Uno de los interesados en el verano por el colombiano fue Gremio de Brasil, pero que no llegó a manifestarse de manera formal. Otro club interesado es Flamengo. Dos que disponen del dinero necesario para cancelar los 12 millones de dólares que Independiente Rivadavia de Mendoza pretende obtener para desprenderse de su mejor jugador. Y que tiene confirmada su continuidad al menos hasta el final de la primera parte de la temporada.

"Yo creo que todas estas cosas son rumores de redes. No hay nada de cierto, nadie llamó por Villa ni a mí ni a su representante. Y aunque hubieran llamado a Villa, no va a salir de Independiente. Recién a mediados de año, cuando vuelva a abrirse el libro de pases, veremos qué pasa con Sebastián", afirmó Daniel Vila hace un tiempo en De acá en más. “Hoy está enfocado en Independiente, tenemos por delante el Torneo Apertura, la Libertadores y la Copa Argentina”.

Por otro lado, el propio jugador fue consultado sobre la chance de tener una revancha con la camiseta de Boca, pero hizo gala de sus habilidades para dejar una respuesta que expone más misterios que certezas. "No hablo de eso. Estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia. De eso se encarga mi repre, voy a dar el todo por el todo por el club y esperemos a mitad de año para ver qué puede pasar", declaró Villa en diálogo con ESPN.

Hay que recordar que Sebastián Villa se marchó de Boca después de que fue separado del plantel profesional cuando el Juzgado Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora lo condenó por dos años y un mes de prisión condicional. Este hecho marcó el inicio de un conflicto entre las partes en el que el jugador manifestó que no le estaban permitiendo desarrollar sus obligaciones laborales. Una situación que decantó en que se considere en libertad de acción y termine viajando a Bulgaria para transformarse en refuerzo del Beroe Stara Zagora.