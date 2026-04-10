La curiosa comparación de Diego Latorre con Boca y Charly García

"Gambeta" utilizó palabras de Charly para resaltar uno de los problemas del fútbol argentino

A veces, los detalles técnicos del fútbol no son del todo comprendidos por los hinchas, que necesitan una serie de frases más simples para deglutir un concepto. Lo mismo también se aplica a los jugadores. Este es el caso de Diego Latorre, que decidió hacer uso de unas palabras de Charly García con el fin de dar a entender que el presente del Boca de Claudio Úbeda está comenzando a mejorar de gran manera con el paso de los partidos.

“Ahora los discos se hacen como si fuera una oficina. ¿La batería? La sacó de este disco. A la música esto no le hace mucho bien. Tal vez soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y armonía. Para mí hay una corrupción musical”, expresó hace un tiempo el músico más importante del rock nacional en una entrevista. Aquellas palabras fueron utilizadas para resaltar una idea futbolística.

“Vos veías a Boca hace 10 partidos y no sabías con qué te ibas a encontrar. Era todo aislado. Los músicos dan cosas que tienen punto de contacto con el fútbol”, comenzó Diego Latorre en ESPN. “Lo que hay en la mayoría de los equipos argentinos es ritmo; lo que conecta en el fútbol, que le da armonía y melodía, es el pase; cuando tenés compañeros cerca para pasarte la pelota, vas a mejorar defensivamente”, agregó.

Hay que recordar que Claudio Úbeda hasta hace un tiempo se encontraba muy cerca de ser reemplazado porque se consideraba que había cumplido un ciclo. De hecho, se llegaron a mencionar nombres como los de Néstor Lorenzo, Claudio Mohamed y Cristian González como principales candidatos a tomar el puesto del primer entrenador profesional. Sin embargo, el paso de los partidos empezó a mostrar una colección de buenos resultados, pero una mejora en el juego.

“Un día Charly García dijo que la música es melodía, armonía y ritmo. Lo que hay en la mayoría de los equipos argentinos es ritmo; lo que conecta en el fútbol, que le da armonía y melodía, es el pase. Cuando tenés compañeros cerca para pasarte la pelota, vas a mejorar defensivamente”, profundizó el exjugador de Boca en la década de los 90. “¿Te acordás de los centros de Blanco de dónde partían? No había nadie en corto que se asocie; el pase se ha maltratado mucho”, culminó.

Si se toman las estadísticas, se puede apreciar que el Xeneize está desarrollando una racha de 10 partidos donde no conoció la derrota. Esto es producto de que le ganó a Gimnasia de Chivilcoy, Lanús, Instituto, Talleres y Universidad Católica. Luego, se observan empates ante Platense, Racing, Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo y Unión de Santa Fe. El próximo adversario que aparece en el calendario es Independiente en el campo de juego de La Bombonera. Uno que viene de ganarle el clásico a la Academia.

Detalles del próximo partido de Boca