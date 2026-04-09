De qué cuadro es Diego Latorre: por quién hincha el exfutbolista y periodista

Diego Latorre y una vinculación eterna con el fútbol.

Diego Latorre es uno de los comentaristas de fútbol más prestigiosos que tiene la Argentina. Ya sea junto a Mariano Closs o Sebastián "Pollo" Vignolo, verlo en cada transmisión de un partido importante ya es común. Y por su trabajo consolidado desde hace más de dos décadas se ganó el respeto de los hinchas de todos los clubes, al poder diferenciarse de los equipos por los que ha pasado como futbolista.

En su carrera como jugador, vistió la camiseta de Ferro en inferiores, fue jugador de Boca, de Racing, de la Fiorentina de Italia, de Salamanca de España, de Cruz Azul de México y de Rosario Central, entre otros clubes, aunque en algunos estuvo más identificado que en otros. Y pocas veces se refirió al club del que es hincha, aunque dejó huellas evidentes sobre el tema.

De qué equipo es hincha Diego Latorre

En varias entrevistas, el ex futbolista dijo que es hincha de Ferro. Un vínculo que nace de su paso por las inferiores del club de Caballito, en una etapa de gloria institucional y deportiva del club. “Te puedo recitar esos equipos de Griguol de memoria”, aseguró en una entrevista a El Gráfico en 2008. Y "Gambetita" contó que cuando terminaba sus encuentros iba a ver los partidos a la tribuna de Oeste.

Diego Latorre con la camiseta de Ferro, club del que siempre dijo ser hincha.

No obstante, en una entrevista reciente con el periodista Flavio Azzaro, Latorre dio indicios sobre dónde tiene en realidad su corazón y dio a entender que es hincha de Racing, un sentimiento que le llega por mandato familiar. "Mi abuelo paterno fue jugador de Racing. Creo que debe estar en los libros de Racing como uno de los primeros jugadores profesionales del fútbol argentino. Mi viejo no me inculcó tanto lo de ir a la cancha y nada, porque era comerciante y no estaba en la cosa. Sí mi abuelo y sí mi vieja, que también era de Racing. La rama de mi vieja y mi viejo de Racing, porque mi viejo contagió a mi vieja, que no era apasionada por el fútbol", relató.

Diego Latorre con la camiseta de Racing.

Ante estas declaraciones, la afirmación de Azzaro fue "entonces sos de Racing...", algo que Latorre eligió no afirmar con sus propias palabras, pero sonrió de manera cómplice. Vos sabés, hacelo vos el jueguito, sacá vos tus conclusiones. Mi forma de ver el fútbol se identifica mucho más con la historia, primero de los grandes jugadores, pero también tengo esa afinidad con Independiente. Vos sabés que nosotros queremos quedar bien porque después vamos a la cancha.

Los clubes en los que jugó Latorre