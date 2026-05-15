Milei insiste con el "piloto automático" tras otra semana de desgaste por el caso Adorni

Una nueva encuesta de opinión encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei. La aprobación presidencial se desplomó en los últimos meses, a partir de las distintas situaciones que atravesó el Gobierno. La imagen negativa del gobierno aumentó del 51 al 55%, mientras que la desaprobación a la gestión del mandatario escaló del 53% de marzo al 59% en abril. Además, el protagonismo de Manuel Adorni en la comunicación de redes aumentó un 77% a partir de las denuncias por el aumento sospechoso de su patrimonio y superó al propio presidente Milei.