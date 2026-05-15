EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Milei insiste con el "piloto automático" tras otra semana de desgaste por el caso Adorni

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Presidente apuesta por mantener el rumbo político y económico a pesar de la caída de su imagen pública.

El gobierno de Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada. En medio de la crisis económica y la caída de la imagen del Presidente, la mesa política buscó esta semana diagramar una estrategia para que el Gobierno retome la agenda pública. Mientras avanza el debate por la reforma electoral, la administración mileísta logró aprobar la extensión del pliego judicial Carlos "Coco" Mahiques, padre del ministro de Justicia, como camarista de Casación Penal. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 2 horas

En medio del escándalo por Adorni, Milei deslizó que le ofrecieron una coima

En otro ataque contra el periodismo, el Presidente contó una anécdota entre insultos donde dio a entender que "un empresario" le ofreció una coima durante su Gobierno, que se "bloqueó".

El presidente Javier Milei compartió en su paso por Neura una anécdota particular para cuestionar a los periodistas, aunque terminó por deslizar que en algún momento "un empresario", al que no identificó, le habría ofrecido coimas a integrantes del Gobierno. En la misma entrevista en la que reconoció que durante su gestión "cayó el salario real", dijo: "Si yo te bloqueo una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado, al empresario que quiso coimear o al que no aceptó la coima? Los medios se pusieron del otro lado". 

Leer la nota completa

Hace 2 horas

La encuesta que preocupa al Gobierno: se desploma cada vez más la aprobación de Milei

Un informe reciente detectó una baja en la imagen positiva del Presidente, mientras que Manuel Adorni lo superó en menciones negativas en redes sociales. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof creció como el dirigente opositor con más respaldo.

Una nueva encuesta de opinión encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei. La aprobación presidencial se desplomó en los últimos meses, a partir de las distintas situaciones que atravesó el Gobierno. La imagen negativa del gobierno aumentó del 51 al 55%, mientras que la desaprobación a la gestión del mandatario escaló del 53% de marzo al 59% en abril. Además, el protagonismo de Manuel Adorni en la comunicación de redes aumentó un 77% a partir de las denuncias por el aumento sospechoso de su patrimonio y superó al propio presidente Milei.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Sacado, Milei insultó a Marcela Pagano y confesó que le pidió un Tesla a Musk

El presidente Javier Milei no dejó puntada sin hilo en una entrevista al aire y apuntó contra todos. 

El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra dirigentes sindicales, periodistas y docentes durante una entrevista al aire este jueves. En un tono confrontativo, el mandatario defendió su programa económico y aseguró que el futuro del país depende de que la sociedad argentina sostenga "el camino de la libertad". En paralelo, apuntó contra la periodista Marcela Pagano al definirla como el "lechón iraní" y contra los docentes que "hoy cierran las aulas y ayer defendían el aborto".

Leer la nota completa

Hace 11 horas

LLA, aliados y peronistas le dieron otros cinco años a "Coco" Mahiques

El pliego del camarista y padre del ministro de Justicia fue aprobado por el Senado. Podrá continuar, pese a que tiene edad para jubilarse. Por otra parte, el oficialismo tuvo que retirar una autorización para el pago a dos "Fondos Buitres"

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Milei admitió que cayó el salario real y justificó el ajuste

Milei admitió que las consecuencias iniciales del programa económico afectaron a buena parte de la sociedad. Además, el Presidente defendió a quienes especulan. "Gracias a ellos la humanidad vive", opinó.

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Con la caída de la recaudación, los sojeros ven escapar otra baja de retenciones

Los productores sojeros tienen en su poder 37 millones de toneladas por un valor cercano a los 14.500 millones de dólares. Aumentan las presiones para una baja de retenciones. 

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Baradel: "Vidal y Macri mandaron drones a mi casa para perseguirme"

Tras 20 años al frente de SUTEBA, Roberto Baradel reveló detalles de la persecución que sufrió durante el macrismo y apuntó contra el ajuste de Milei en la paritaria docente.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Bullrich ahora presiona a Adorni para que ponga fecha a su informe en el Senado

A una semana de la interna que desató por su pedido al Jefe de Gabinete Manuel Adorni para que presentara su declaración jurada, Patricia Bullrich se comunicó para reclamarle ahora la fecha de su informe. El peronismo lo espera con una catarata de preguntas sobre su patrimonio.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Crisis en Tres Arroyos: Despidos, deudas y frenos en la producción

La empresa acumula una deuda total en cheques de $29.333.390.645 por falta de fondos y en el último tiempo despidió 400 trabajadores. 

Dura crisis en la avícola más importante del país.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Cerró una icónica cervecería de Mar del Plata

Tras el cierre y la despedida, el reconocido bar remató todo lo que le quedaba. Esto se da en el contexto de crisis que vive el sector gastronómico. 

Cerró una importante cervecería y remató todo.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

Una familia necesitó en abril más de $1,5 millones para no ser pobre

Si bien la inflación mensual fue de 2,6% y alimentos subió 1,5%, el peso de tarifas, transporte y alquileres sigue presionando sobre los ingresos y modificando el consumo de los hogares.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

La inflación de abril fue del 2,6% tras el pico que tocó en marzo

Es la primera desaceleración tras 10 meses seguidos en los que la inflación arrojó aumentos cada vez mayores a su meses precedentes y el Gobierno no encuentra respuestas.

Leer la nota completa

Hace 17 horas

Balance de Ferrum expone crisis en construcción: tuvo pérdidas por más de $14.400 millones

El desplome de la obra pública por el ajuste del gobierno de Milei y el freno de la construcción privada por la caída del poder adquisitivo golpearon de lleno sobre las ventas, la producción y los márgenes de la histórica compañía.

Leer la nota completa

Hace 17 horas

Santiago Caputo viajó a EE.UU.: preocupación por el 2027, la economía y Adorni

Lo invitó especialmente el Departamento de Estado para conocer el presente y futuro del Gobierno. El asesor de Milei estuvo en la Casa Blanca y en el Capitolio. 

Leer la nota completa
Trending
PAMI
Mi PAMI: qué trámites y gestiones podés hacer desde la app en mayo 2026
Las más vistas