El gobierno de Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada. En medio de la crisis económica y la caída de la imagen del Presidente, la mesa política buscó esta semana diagramar una estrategia para que el Gobierno retome la agenda pública. Mientras avanza el debate por la reforma electoral, la administración mileísta logró aprobar la extensión del pliego judicial Carlos "Coco" Mahiques, padre del ministro de Justicia, como camarista de Casación Penal. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei insiste con el "piloto automático" tras otra semana de desgaste por el caso Adorni
El Presidente apuesta por mantener el rumbo político y económico a pesar de la caída de su imagen pública.
Hace 2 horas
En medio del escándalo por Adorni, Milei deslizó que le ofrecieron una coima
En otro ataque contra el periodismo, el Presidente contó una anécdota entre insultos donde dio a entender que "un empresario" le ofreció una coima durante su Gobierno, que se "bloqueó".
El presidente Javier Milei compartió en su paso por Neura una anécdota particular para cuestionar a los periodistas, aunque terminó por deslizar que en algún momento "un empresario", al que no identificó, le habría ofrecido coimas a integrantes del Gobierno. En la misma entrevista en la que reconoció que durante su gestión "cayó el salario real", dijo: "Si yo te bloqueo una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado, al empresario que quiso coimear o al que no aceptó la coima? Los medios se pusieron del otro lado".
Hace 2 horas
La encuesta que preocupa al Gobierno: se desploma cada vez más la aprobación de Milei
Un informe reciente detectó una baja en la imagen positiva del Presidente, mientras que Manuel Adorni lo superó en menciones negativas en redes sociales. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof creció como el dirigente opositor con más respaldo.
Una nueva encuesta de opinión encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei. La aprobación presidencial se desplomó en los últimos meses, a partir de las distintas situaciones que atravesó el Gobierno. La imagen negativa del gobierno aumentó del 51 al 55%, mientras que la desaprobación a la gestión del mandatario escaló del 53% de marzo al 59% en abril. Además, el protagonismo de Manuel Adorni en la comunicación de redes aumentó un 77% a partir de las denuncias por el aumento sospechoso de su patrimonio y superó al propio presidente Milei.
Hace 2 horas
Sacado, Milei insultó a Marcela Pagano y confesó que le pidió un Tesla a Musk
El presidente Javier Milei no dejó puntada sin hilo en una entrevista al aire y apuntó contra todos.
El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra dirigentes sindicales, periodistas y docentes durante una entrevista al aire este jueves. En un tono confrontativo, el mandatario defendió su programa económico y aseguró que el futuro del país depende de que la sociedad argentina sostenga "el camino de la libertad". En paralelo, apuntó contra la periodista Marcela Pagano al definirla como el "lechón iraní" y contra los docentes que "hoy cierran las aulas y ayer defendían el aborto".
Hace 11 horas
LLA, aliados y peronistas le dieron otros cinco años a "Coco" Mahiques
El pliego del camarista y padre del ministro de Justicia fue aprobado por el Senado. Podrá continuar, pese a que tiene edad para jubilarse. Por otra parte, el oficialismo tuvo que retirar una autorización para el pago a dos "Fondos Buitres"
Hace 12 horas
Milei admitió que cayó el salario real y justificó el ajuste
Milei admitió que las consecuencias iniciales del programa económico afectaron a buena parte de la sociedad. Además, el Presidente defendió a quienes especulan. "Gracias a ellos la humanidad vive", opinó.
Hace 13 horas
Con la caída de la recaudación, los sojeros ven escapar otra baja de retenciones
Los productores sojeros tienen en su poder 37 millones de toneladas por un valor cercano a los 14.500 millones de dólares. Aumentan las presiones para una baja de retenciones.
Hace 15 horas
Baradel: "Vidal y Macri mandaron drones a mi casa para perseguirme"
Tras 20 años al frente de SUTEBA, Roberto Baradel reveló detalles de la persecución que sufrió durante el macrismo y apuntó contra el ajuste de Milei en la paritaria docente.
Hace 15 horas
Bullrich ahora presiona a Adorni para que ponga fecha a su informe en el Senado
A una semana de la interna que desató por su pedido al Jefe de Gabinete Manuel Adorni para que presentara su declaración jurada, Patricia Bullrich se comunicó para reclamarle ahora la fecha de su informe. El peronismo lo espera con una catarata de preguntas sobre su patrimonio.
Hace 15 horas
Crisis en Tres Arroyos: Despidos, deudas y frenos en la producción
La empresa acumula una deuda total en cheques de $29.333.390.645 por falta de fondos y en el último tiempo despidió 400 trabajadores.
Dura crisis en la avícola más importante del país.
Hace 15 horas
Cerró una icónica cervecería de Mar del Plata
Tras el cierre y la despedida, el reconocido bar remató todo lo que le quedaba. Esto se da en el contexto de crisis que vive el sector gastronómico.
Cerró una importante cervecería y remató todo.
Hace 16 horas
Una familia necesitó en abril más de $1,5 millones para no ser pobre
Si bien la inflación mensual fue de 2,6% y alimentos subió 1,5%, el peso de tarifas, transporte y alquileres sigue presionando sobre los ingresos y modificando el consumo de los hogares.
Hace 16 horas
La inflación de abril fue del 2,6% tras el pico que tocó en marzo
Es la primera desaceleración tras 10 meses seguidos en los que la inflación arrojó aumentos cada vez mayores a su meses precedentes y el Gobierno no encuentra respuestas.
Hace 17 horas
Balance de Ferrum expone crisis en construcción: tuvo pérdidas por más de $14.400 millones
El desplome de la obra pública por el ajuste del gobierno de Milei y el freno de la construcción privada por la caída del poder adquisitivo golpearon de lleno sobre las ventas, la producción y los márgenes de la histórica compañía.
Hace 17 horas
Santiago Caputo viajó a EE.UU.: preocupación por el 2027, la economía y Adorni
Lo invitó especialmente el Departamento de Estado para conocer el presente y futuro del Gobierno. El asesor de Milei estuvo en la Casa Blanca y en el Capitolio.