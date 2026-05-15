Por qué la continuidad de Úbeda se puede definir ante Cruzeiro

El entrenador comenzó a estar en duda a semanas de que su contrato culmine.

El calendario deportivo expone que Boca solo dispone de partidos en el marco de la Copa Libertadores. Tras quedar eliminado ante Huracán en el Torneo Apertura, Claudio Úbeda debe armar el mejor equipo posible para que avance de ronda o su continuidad al mando del plantel podría estar seriamente comprometida, y mucho más si se revisa un detalle que figura en su contrato.

En la previa del partido frente a Cruzeiro en el marco de la quinta fecha de la jornada de grupos, se desprende que el entrenador deberá realizar al menos dos modificaciones de manera obligada. Una es por la expulsión de Santiago Ascacibar, que deberá cumplir una fecha de suspensión. Mientras que Adam Bareiro sufrió un desgarro y quedó marginado por un mes.

Además, se desprende que la continuidad de Claudio Úbeda podría llegar a quedar comprometida de gran manera. Esto es producto de que una serie de combinaciones de resultados podría dejarlo a Boca sin la chance de entrar a los octavos de final. En caso de que Cruzeiro gane y lo mismo suceda con Universidad Católica frente a Barcelona, el sueño de la séptima se verá frustrado.

No obstante, el Xeneize no corre ese riesgo porque una serie de resultados en la última fecha también podría quitarle la chance de al menos ingresar al repechaje de la Copa Sudamericana. Por ende, la continuidad del cuerpo técnico se encontraría más que en duda y hasta se podría llegar a anunciar su salida mucho antes de que el Mundial comience.

Hay que recordar que Claudio Úbeda tiene contrato con Boca hasta el próximo 30 de junio. Es el mismo que firmó cuando llegó de la mano de Miguel Ángel Russo como ayudante de campo. En caso de que la clasificación a los octavos de final se termine de confirmar, se espera que Juan Román Riquelme lo llame para discutir los detalles del nuevo vínculo.

¿Hay un reemplazante?

Los medios internacionales comenzaron a mencionar que Cruz Azul y Rayados de Monterrey tienen un competidor al momento de buscar un cuerpo técnico de cara a la segunda parte del año. Esto es producto de que Boca estaría interesado en quedarse con los servicios de Antonio Mohamed. No es la primera vez que su nombre aparece como posible candidato para reemplazar a Claudio Úbeda.

“Boca, Rayados y Cruz Azul esperan lanzarle una oferta para convencerlo”, expresa el medio mexicano Récord. De los mencionados en la lista, el conjunto de Monterrey dispone de un interesante capital económico que podría dejar a los demás interesados en el camino porque no le pueden competir al momento de realizar ofertas. Aunque tampoco hay que descartar que lleguen a un acuerdo con Matías Almeyda, que es otro de los apuntados.