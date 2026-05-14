D'Onofrio reapareció y marcó la cancha por los árbitros antes de River vs. Rosario Central: "Guardia alta"

D'Onofrio rompió el silencio antes de River vs. Central tras las polémicas

Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio a través de las redes sociales con un fuerte mensaje en la previa del duelo entre River Plate y Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura. El "Canalla" avanzó a semifinales en un partido lleno de polémicas contra Racing y el expresidente del "Millonario" no tardó en salir al cruce. Tras el triunfo del equipo de Eduardo "Chacho" Coudet, el ex dirigente no se guardó nada en un reciente posteo.

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", escribió D'Onofrio a través de su cuenta de X (ex-Twitter) mostrando su enojo después de lo sucedido en el Gigante de Arroyito. Es que el elenco de Avellaneda perdió a Adrián "Maravilla" Martínez por una expulsión escandalosa y más tarde a Marco Di Césare en el arranque del alargue y el dueño de casa llegó al segundo gol pocos minutos después para ganar por 2 a 1.

El mensaje de Rodolfo D'Onofrio en sus redes

Las polémicas en Rosario Central vs. Racing

Darío Herrera fue el gran responsable de la noche en Arroyito con las expulsiones injustas a "Maravilla" Martínez y Di Césare, que claramente influyeron en el resultado del partido. La visita se puso en ventaja con el tanto de Matías Zaracho sobre el final de la primera mitad y Gastón Ávila igualó las acciones a los 20 del complemento. 10 minutos más tarde, el árbitro le mostró la roja al delantero y se fueron al alargue igualados 1 a 1.

En el arranque el colegiado le sacó la segunda amarilla al defensor y condicionó al conjunto dirigido por Gustavo Costas. Para colmo, Enzo Copetti marcó el segundo y el dueño de casa se quedó con la victoria y el pase a semifinales. De esta manera, se verá las caras con River que eliminó a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental tras ganarle por 2 a 0. El duelo será este sábado 16 de mayo en Núñez e irán por un lugar en la final.

¿Qué dijo Milito, que molestó a Di María? "Nos sentimos robados"

Una vez consumada la polémica eliminación ante Rosario Central, el Presidente e ídolo de Racing disparó munición gruesa en la rueda de prensa en el Gigante de Arroyito. En un monólogo de dos minutos y sin responder preguntas, el mandamás de la "Academia" disparó munición gruesa: "Hay que empezar a decir las cosas. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar, y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista".

"Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol", completó.