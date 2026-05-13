OTAN aboga por reforzar defensa del flanco oriental por violaciones rusas del espacio aéreo

Cumbre B9 en Bucarest

Las repetidas violaciones del espacio aéreo de los países del flanco oriental de la OTAN ‌por parte de ‌Rusia ponen de relieve la urgente necesidad de reforzar las defensas aéreas de la alianza contra misiles y drones, dijeron el miércoles los líderes de 14 países aliados.

Asimismo, hicieron un llamado a mejorar la cooperación para reforzar la capacidad de la industria de defensa ​en una declaración ⁠conjunta, emitida tras una reunión de los aliados del ‌flanco oriental celebrada en Bucarest y organizada ⁠por los presidentes de Rumania, ⁠Nicusor Dan, y Polonia, Karol Nawrocki.

"Condenamos las acciones altamente conflictivas de Rusia contra los aliados y socios, incluidos el ⁠sabotaje, los ciberataques y una amplia gama de ​ataques híbridos y actividades desestabilizadoras", reza ‌la declaración conjunta de los ‌líderes.

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"Las repetidas violaciones del espacio aéreo en el ⁠flanco oriental subrayan la urgente necesidad de seguir reforzando la defensa aérea y antimisiles de la OTAN, incluso frente a las amenazas de los vehículos aéreos ​no tripulados", ‌agregó.

Rumania, Polonia y los Estados bálticos han sufrido repetidas violaciones de su espacio aéreo por parte de drones rusos. Moscú ha negado estar atacando a los Estados de la OTAN.

La reunión, ⁠que precede a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara en julio, tiene como objetivo encontrar formas de reparar la brecha cada vez mayor entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Europa en torno a la crisis de Irán.

"Ampliar aún más la ‌base industrial de defensa transatlántica, entre otras cosas mediante una mayor capacidad de producción, cadenas de suministro más resilientes y una contratación pública multinacional eficaz (...) es esencial para hacer frente a los retos de seguridad actuales", se afirma ‌en la declaración conjunta.

La declaración fue firmada por el llamado grupo "B9", creado en Bucarest tras la anexión de Crimea ‌por parte de ⁠Rusia en 2014. Se trata de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, ​Polonia, Rumania y Eslovaquia. La declaración también fue firmada por los cinco miembros nórdicos de la OTAN: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

(Editado en español por Carlos Serrano)