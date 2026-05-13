Por qué Iván de Pineda no tuvo hijos: el conductor contó los motivos

Iván de Pineda y Luz Barrantes se conocen desde la adolescencia y comenzaron su relación mucho antes de la popularidad del conductor en televisión

La vida personal de Iván de Pineda despierta curiosidad desde hace años, especialmente por la extensa relación que mantiene con Luz Barrantes. Aunque llevan más de dos décadas juntos, el conductor y modelo explicó en distintas entrevistas por qué todavía no tuvieron hijos y cómo imaginan su futuro como pareja.

La historia de amor de Iván de Pineda y Luz Barrantes

La relación entre Iván de Pineda y Luz Barrantes comenzó mucho antes de la fama del conductor. Ambos se conocen desde los 12 años y construyeron un vínculo que logró mantenerse sólido a lo largo del tiempo, incluso durante los años en los que el modelo desarrolló una intensa carrera internacional en el mundo de la moda.

Mientras desfilaba en pasarelas de distintas partes del mundo y trabajaba para reconocidas marcas, Luz se convirtió en una figura clave en su vida personal. Con el tiempo, la pareja eligió mantener un perfil bajo, lejos de las polémicas y de la exposición constante que suele rodear a las figuras del espectáculo.

A pesar de llevar más de 20 años juntos, nunca formalizaron su relación mediante el matrimonio ni tuvieron hijos, una decisión que el conductor explicó públicamente en más de una oportunidad.

Qué dijo Iván de Pineda sobre la posibilidad de ser padre

El conductor dejó en claro que la paternidad es un tema presente en su vida, aunque todavía no se concretó. En declaraciones sobre el tema, explicó que formar una familia sigue siendo una posibilidad abierta.

“La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre”, expresó Iván de Pineda al hablar sobre su futuro personal.

Con esas palabras, el conductor mostró que el deseo de tener hijos existe, aunque no responde a una presión social ni a tiempos establecidos. Su postura apunta más a una elección compartida con su pareja que a una obligación vinculada con la edad o la duración de la relación.

La declaración también reflejó la tranquilidad con la que ambos manejan su vida privada, sin exponerse demasiado ni alimentar especulaciones alrededor de sus decisiones personales.

Por qué Iván de Pineda nunca se casó

En distintas entrevistas, el conductor habló abiertamente sobre la paternidad y reconoció que formar una familia sigue siendo un tema presente en su vida

Además de referirse a la paternidad, el conductor también explicó por qué el matrimonio no forma parte de sus prioridades junto a Luz Barrantes. Después de tantos años de relación, considera que el compromiso entre ambos no depende de una formalidad legal.

“Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino”, sostuvo el modelo al ser consultado sobre la posibilidad de casarse. En la misma entrevista agregó: “Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar”.

Las declaraciones dejaron en evidencia una mirada distinta sobre las relaciones de pareja, basada en la estabilidad emocional y la elección cotidiana más que en las formalidades tradicionales.

La decisión de mantenerse alejado de las redes sociales

Otro aspecto que suele llamar la atención sobre Iván de Pineda es su ausencia en redes sociales. A diferencia de muchas figuras de la televisión, el conductor eligió no tener perfiles activos en plataformas digitales, pese a la insistencia de personas cercanas y seguidores.

“Todo el mundo me pregunta lo mismo: ‘¿Por qué no te armás? ¿Por qué no te hacés un perfil?’”, contó al referirse al tema. Luego explicó que, por ahora, no siente interés por ese universo: “La verdad que por ahora no me llama el tema de las redes. No voy a decir que es un ‘no’ categórico”.

La decisión también se relaciona con el perfil reservado que mantiene desde hace años. Aunque suele viajar constantemente y participar de distintos proyectos laborales, prefiere conservar parte de su vida fuera de la exposición pública permanente.