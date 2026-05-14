Morosidad: el 11% de las deudas con billeteras virtuales es "irrecuperable"

La morosidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech volvió a subir y alcanzó niveles récord, según un informe de la consultora EcoGo elaborado en base a datos del Banco Central de la Republica Argentina.

El estudio advierte que el 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades y que el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya llega prácticamente al 11% del total.

De acuerdo con el relevamiento, el 10,8% de los préstamos otorgados por fintech y billeteras virtuales acumula más de un año de atraso en los pagos, lo que equivale a unos $1,5 billones.

Un año atrás, esa proporción era de apenas 2,6%, lo que implica que se cuadruplicó en doce meses. El informe señala que la mayor parte del deterioro se concentra justamente en los deudores con mora prolongada, mientras que las categorías de atrasos menores comenzaron a estabilizarse.

El reporte también destaca que la irregularidad en las entidades no bancarias ya es más de cuatro veces superior a la mora del sistema financiero total.

En paralelo, el crédito al consumo mantiene niveles elevados en relación con los ingresos familiares, aunque comenzó a moderarse: la deuda de las familias representaba en octubre pasado el 155% de los salarios y en marzo descendió al 145%. En ese sentido, según EcoGo, existen señales de que la morosidad podría estar acercándose a un techo.

La morosidad en créditos familiares ya supera el 11%

En paralelo, la morosidad en el endeudamiento familiar alcanzó al 11,2% del total a inicios de 2026, un aumento de 0,6 puntos porcentuales en un mes, con una disparada de 8,3 puntos respecto de febrero de 2025, pero con una particularidad: los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto.

En promedio, la deuda familiar bancaria asciende a $5,7 millones por hogar y la no bancaria, a $1,1 millones por unidad, señaló Focus Market, con datos de 2.670 hogares, información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025 y estadísticas del BCRA.

La deuda total de los argentinos asciende actualmente a $39 billones, de los cuales $32,1 billones corresponden a deuda bancaria, en concepto de préstamos, hipotecas y tarjetas; y $6,9 billones a deuda no bancaria, con comercios, mutuales y préstamos personales informales.

El dato marca un deterioro respecto de mediciones anteriores y rompe con una dinámica más estable que se había observado en el último año: los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto.