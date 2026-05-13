Apple critica las medidas de la UE para facilitar a sus competidores en el ámbito de la inteligencia artificial el acceso a los servicios de Google

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración se muestra un logotipo de Google impreso en 3D sobre un MacBook de Apple.

Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 13 mayo (Reuters) - Apple se hizo eco el miércoles de las críticas de Google a los esfuerzos ‌de los reguladores antimonopolio ‌de la UE por obligar al gigante de las búsquedas a facilitar el acceso a sus servicios a sus competidores en el ámbito de la inteligencia artificial, y advirtió que las medidas propuestas plantean riesgos para la privacidad, la seguridad y la protección.

Apple respondía así a ​la convocatoria de ⁠la Comisión Europea del mes pasado para recabar opiniones ‌sobre el borrador de medidas destinadas a ⁠ayudar a Google a cumplir ⁠con la Ley de Mercados Digitales, cuyo objetivo es frenar el poder de las grandes tecnológicas.

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Google, propiedad de Alphabet, ha ⁠afirmado que las propuestas, que permitirían a los ​servicios de IA de la competencia ‌interactuar con las aplicaciones de Android ‌para enviar correos electrónicos, pedir comida o compartir ⁠fotos, socavarían las garantías clave de privacidad y seguridad para los usuarios europeos.

Apple, también sujeta a las propuestas de la UE para abrir su ecosistema, ha declarado ​que tiene ‌un gran interés en el asunto, dados sus propios sistemas operativos para iPhones, iPads y ordenadores Mac, y ha destacado las implicaciones más amplias sobre cómo las plataformas deben gestionar el acceso ⁠de IA de terceros.

"Los proyectos de medidas (DM) suscitan preocupaciones urgentes y graves. De confirmarse, supondrían riesgos profundos para la privacidad, la seguridad y la protección de los usuarios, así como para la integridad y el rendimiento de los dispositivos", afirmó Apple en su alegación.

"Esos riesgos son especialmente graves en ‌el contexto de los sistemas de IA en rápida evolución, cuyas capacidades, comportamientos y vectores de amenaza siguen siendo impredecibles, como estamos viendo una y otra vez", añadió.

Apple también cuestionó la competencia técnica y la objetividad del regulador de ‌la UE.

"La CE está rediseñando un sistema operativo (SO). Está sustituyendo los juicios de los ingenieros de Google por su propio juicio, ‌basado en ⁠menos de tres meses de trabajo. Esto resulta aún más peligroso dado que el único ​valor que se puede discernir de las medidas preliminares que guían este trabajo parece ser el acceso abierto y sin restricciones".

Con información de Reuters