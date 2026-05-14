Qué días hay descuento del 10% en farmacias con Cuenta DNI en mayo 2026

Cuenta DNI.

En una Argentina donde los medicamentos, prepagas y productos de cuidado personal aumentan mes a mes, los descuentos bancarios dejaron de ser un beneficio extra para convertirse en una necesidad cotidiana. En ese escenario, Cuenta DNI volvió a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas para aliviar gastos esenciales.

Durante mayo de 2026, la aplicación del Banco Provincia mantiene activa una promoción especialmente buscada por jubilados y familias: un 10% de descuento en compras de medicamentos, perfumería y productos de higiene, sin tope de reintegro en determinadas condiciones.

Qué días está el descuento en farmacias con Cuenta DNI

El beneficio de Cuenta DNI para farmacias y perfumerías se puede utilizar todos los miércoles y jueves de mayo de 2026. La promoción ofrece un 10% de ahorro sobre el total de la compra y uno de los puntos más atractivos es que no tiene tope de reintegro, algo poco habitual dentro de los programas de descuentos bancarios actuales.

El descuento aplica sólo en comercios adheridos, por lo que se recomienda verificar previamente qué farmacias y perfumerías participan de la promoción antes de concretar la compra.

Cuenta DNI.

Cómo funcionan los descuentos de Cuenta DNI

La mecánica del beneficio es simple: el usuario debe pagar mediante la aplicación Cuenta DNI en locales adheridos para acceder de manera automática al reintegro correspondiente.

La promoción forma parte de un esquema más amplio de descuentos que el banco mantiene durante mayo y que abarca supermercados, comercios barriales, ferias, gastronomía y librerías.

Entre las promociones más utilizadas también aparecen:

20% de descuento en comercios de cercanía de lunes a viernes.

40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días.

25% en gastronomía los fines de semana.

10% en librerías los lunes y martes.

Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas adheridas mediante pagos NFC.

Además, los jubilados cuentan con un 5% adicional de descuento en supermercados adheridos, una medida que busca aliviar el impacto de la inflación sobre los sectores de ingresos fijos.

Una por una, todas las promociones y descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

El esquema de descuentos abarca múltiples rubros:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos (tope $8.000 semanales).

25% de descuento sábados y domingos (tope $8.000 semanales). YPF (gastronomía): 25% los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustible).

25% los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustible). Universidades, clubes y eventos: 40% todos los días (tope $6.000 semanales).

40% todos los días (tope $6.000 semanales). Marcas destacadas: 30% todos los días (tope $15.000 mensual).

30% todos los días (tope $15.000 mensual). Librerías: 10% lunes y martes, sin tope.

10% lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.

10% miércoles y jueves, sin tope. Jubilados: 5% adicional en supermercados, con tope de $5.000.

En supermercados también hay beneficios diarios según la cadena: